Крушельницкий был на Олимпиаде в одних и тех же носках
Пхенчханская бронза Крушельницкого и Брызгаловой вошла в историю российского керлинга как первая награда. Но завоевать ее помогли не только стремление к победе, но и тайные ритуалы, которых придерживался Александр.
По словам жены, спортсмен – человек суеверный. И поэтому весь турнир проходил... в одних и тех же носках.
"И мы выиграли. Он понимает головой, что дело вообще не в этом. Но на всякий случай носки не меняет", – рассказала спортсменка журналу "Семь дней".
Удивительно, но сама жизнь доказывает Александру обратное и учит не верить в приметы. Например, третье место на Олимпиаде они завоевали 13-го, встречаться с Анастасией начали тоже в эту дату, да и свадьбу сыграли в "чертово число".
Кстати, предложение невесте Александр сделал в самом сердце Москвы.
"Мы были в Новогорске на сборах, в выходной поехали на каток на Красной площади. И там Саша встал на одно колено и сделал предложение", - поделилась Анастасия.
Надеемся, у олимпийского призера есть на примете ритуалы, которые помогут выпутаться из допингового скандала, в который он оказался замешан.
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