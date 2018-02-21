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Крушельницкий был на Олимпиаде в одних и тех же носках

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel
Бронзовый призер Пхенчхана оказался очень суеверным человеком

Пхенчханская бронза Крушельницкого и Брызгаловой вошла в историю российского керлинга как первая награда. Но завоевать ее помогли не только стремление к победе, но и тайные ритуалы, которых придерживался Александр. 

По словам жены, спортсмен – человек суеверный. И поэтому весь турнир проходил... в одних и тех же носках.

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"И мы выиграли. Он понимает головой, что дело вообще не в этом. Но на всякий случай носки не меняет", – рассказала спортсменка журналу "Семь дней". 

Удивительно, но сама жизнь доказывает Александру обратное и учит не верить в приметы. Например, третье место на Олимпиаде они завоевали 13-го, встречаться с Анастасией начали тоже в эту дату, да и свадьбу сыграли в "чертово число". 

Кстати, предложение невесте Александр сделал в самом сердце Москвы.

"Мы были в Новогорске на сборах, в выходной поехали на каток на Красной площади. И там Саша встал на одно колено и сделал предложение", - поделилась Анастасия. 

Надеемся, у олимпийского призера есть на примете ритуалы, которые помогут выпутаться из допингового скандала, в который он оказался замешан. 

Денис ЗВЯГИН
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