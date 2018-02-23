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Панин мечтает сбежать из России от "грязи и злобы"

Алексей Панин. Фото: instagram.com/alekseypanin77
Скандально известный актер поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова

Российская общественность продолжает обсуждать и осуждать актера Серебрякова за интервью журналисту Юрию Дудю.

Серебряков, в 2012 году эмигрировавший с женой и тремя детьми в Канаду, назвал в интервью российской национальной идеей "силу, наглость и хамство", чем возмутил многих.

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Но есть и те, кто его поддержал. Актер Алексей Панин в беседе с "Комсомольской правдой" признался, что покинул бы родину при первой возможности.

"В чем Серебряков не прав? В чем он оскорбил русский народ? Он сказал правду. И любой нормальный человек это понимает", – считает Панин.

Он говорит, что подписывается под каждым словом Серебрякова, и называет лицемерами телеведущего Соловьева режиссера Шахназарова, которые "устроили линчевание" актера.

"В России мы на каждом углу видим злобу, грязь, неуважение друг к другу. У нас такое общество на 80 процентов. Адекватных добрых и светлых людей почти нет", – поделился Панин своим видением родной страны.

"Если бы я сейчас имел то финансовое положение как несколько лет назад, я бы собрал пожитки, и ноги бы моей в этой стране не было. Все адекватные люди понимают, что в этой стране ничего не поменяется, какая бы власть ни была", – резюмировал актер.
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