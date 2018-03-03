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Орбакайте прокомментировала подозрительную худобу Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дочь Примадонны уверяет, что та не делала никаких специальных операций

Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева сделала резекцию желудка, чтобы выглядеть стройной. Она утверждает, что худоба матери не связана с хирургическим вмешательством.

Сама Пугачева и ее муж Максим Галкин эту тему обходят молчанием, но Орбакайте заверила, что никакой операции ее мать не делала.

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"Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уик-энд", – рассказала она газете "Собеседник".

Поклонники Пугачевой отмечают, что такой стройной, как сейчас, она не была даже в молодости.

Комментируя преображение 69-летней певицы, специалисты предположили, что Пугачева сделала операцию по уменьшению желудка или ликвидировала лишние жировые отложения на аппарате Вайзер.

Друзья Пугачевой уверяют, что все дело в диете: Примадонна просто стала меньше есть и перешла на здоровую пищу.

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