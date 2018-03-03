Здоровье
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Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева сделала резекцию желудка, чтобы выглядеть стройной. Она утверждает, что худоба матери не связана с хирургическим вмешательством.
Сама Пугачева и ее муж Максим Галкин эту тему обходят молчанием, но Орбакайте заверила, что никакой операции ее мать не делала.
Поклонники Пугачевой отмечают, что такой стройной, как сейчас, она не была даже в молодости.
Комментируя преображение 69-летней певицы, специалисты предположили, что Пугачева сделала операцию по уменьшению желудка или ликвидировала лишние жировые отложения на аппарате Вайзер.Друзья Пугачевой уверяют, что все дело в диете: Примадонна просто стала меньше есть и перешла на здоровую пищу.
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