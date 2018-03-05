Певец готов связать себя узами брака ради дочери

О том, что у него есть внебрачная дочь Настя, Евгений Осин заявил в феврале. И даже прошел ДНК-тест, который данный факт установил. И вот теперь он сделал новое заявление.

Певец сообщил, что собирается удочерить девочку. Правда, в нашей стране этот процесс сопряжен с бюрократическими сложностями.

По теме В жизнь Евгения Осина ворвалась внебрачная дочь

"Придется собрать кучу документов", – посетовал певец, цитирует StarHit.

Впрочем, Осина такие проблемы не останавливают. Он даже готов расстаться со свободой и пойти к алтарю с мамой девочки.

"Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек", – признался Осин.

В свою очередь, женщина рассказала о теплых чувствах, которые царят в их отношениях.

"Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь", – сказала она.

Певец общается с девочкой с момента ее рождения. Евгений и Елена сразу договорились, что он сможет раскрыть свой секрет в любой момент. Настя с мамой регулярно навещают папу, убирают в квартире и пекут ему сладости.