Евгений Осин готовится к свадьбе
О том, что у него есть внебрачная дочь Настя, Евгений Осин заявил в феврале. И даже прошел ДНК-тест, который данный факт установил. И вот теперь он сделал новое заявление.
Певец сообщил, что собирается удочерить девочку. Правда, в нашей стране этот процесс сопряжен с бюрократическими сложностями.
"Придется собрать кучу документов", – посетовал певец, цитирует StarHit.
Впрочем, Осина такие проблемы не останавливают. Он даже готов расстаться со свободой и пойти к алтарю с мамой девочки.
"Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек", – признался Осин.
В свою очередь, женщина рассказала о теплых чувствах, которые царят в их отношениях.
"Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь", – сказала она.
Певец общается с девочкой с момента ее рождения. Евгений и Елена сразу договорились, что он сможет раскрыть свой секрет в любой момент. Настя с мамой регулярно навещают папу, убирают в квартире и пекут ему сладости.
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