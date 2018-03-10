Скандал с Ефремовым вышел на губернаторский уровень
Временно исполняющий обязанности руководителя Самарской области Дмитрий Азаров отказался комментировать скандальную гастроль Михаила Ефремова в местном Театре оперы и балета.
"Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься", – сказал врио губернатора радиостанции "Говорит Москва".
Министр культуры Самарской области ранее назвал поведение Ефремова, который во время недавних гастролей сорвал спектакль и обматерил зрителей, "безобразной выходкой", добавив, что руководству "Современника" нужно извиниться перед публикой.В субботу вечером в московском театре начали разбираться с этой историей. "Я звонил руководителям культуры Самарской области. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами", – сообщил РИА Новости директор "Современника" Игорь Попов.Седьмого марта на сцене Самарского театра оперы и балета показали спектакль "Не становись чужим" по пьесе Гарольда Пинтера с Ефремовым в главной роли. После представления зрители начали писать в соцсетях, что заслуженный артист России играл пьяным, путал текст и невнятно бормотал. В ответ на просьбу произносить слова громче актер выругался на зрителей матом.
Спектакль доиграли до конца, но к тому времени публики в зале почти не осталось.
Сам Ефремов заявил, что недовольные спектаклем просто "не догоняют", потому что "это сложная пьеса для самарского зрителя"
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