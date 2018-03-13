Певец "зазвездился" и обратился к публике с необычной просьбой

Оказывается, и у короля романсов не все так радужно, как кажется. Ему не хватает внимания. Об этом сам Александр Малинин сказал в Благовещенске, где накануне проходил его концерт.

"Мы, артисты, порой, как дети: нам даже денег не надо – только б ваши овации и крики "Браво!" – пояснил он зрителям. И пошутил, что "звездит" с тех пор, как "30 лет назад на фестивале молодых талантов в Юрмале стал победителем – взял "Гран-при", цитирует "Амурская правда".

А 12 марта Александр собрал в главном концертном зале города настоящий аншлаг. Почти два часа он исполнял романсы, баллады, обработки хитов 1990-х и даже любимые дворовые песни советской молодости. Когда концерт, казалось, подошел к концу, зрители встали и вызвали артиста на бис, а он спел любимый романс на слова Сергея Есенина.

При этом, выслушав оглушительные аплодисменты местной публики, он искренне попросил зрителей подписаться на него в Instagram, ведь "сегодня, к сожалению, артиста оценивают не только по величине его таланта, но и по количеству подписчиков в соцсетях".

"Я мало общаюсь с людьми: в основном, семья и концертная деятельность. Напишите мне, что вам понравилось, а что нет, мне это важно", – добавил Малинин.

После выступления певец сфотографировался с теми, кто купил его диск, и взял подарки. Это были не только цветы – один поклонник принес для кумира бутылку коньяка.

Расставаясь с публикой, Малинин иронично предупредил: "Скоро дисков вообще не будет – все в интернете! Так что у вас есть шанс успеть".

Отметим, впрочем, что известности народному артисту России и так не занимать. На его счету 31 сольный альбом и больше 400 песен.