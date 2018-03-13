Раскрыта тайна беременности Волочковой

Директор балерины сделала заявление о ее интересном положении

Анастасия Волочкова исправно заполняет свою страницу в Instagram фото– и видеоисториями. Недавно, например, она показала, как отрывается под зажигательную музыку, опубликовав в качестве доказательства небольшой ролик. Чуть позже она поместила отчет с гастролей по Латвии со спектаклем "Леди", в котором она играет жену олигарха. В этой постановке у балерины также есть танцевальные "вставки".

Впрочем, ее подписчики в своем большинстве традиционно проигнорировали тему творчества, сосредоточившись на другом, а именно на заметно округлившемся животе балерины.

Одни предположили, что светская львица перестала следить за своим питанием, отчего и потеряла форму. Другие стали задаваться вопросом, а не беременна ли она? Причем слухи об интересом положении Волочковой стали распространяться с сумасшедшей скоростью.

Сама танцовщица никак их не прокомментировала. За нее это сделала ее PR‐директор Наталья Ракицкая. По ее словам, они абсолютно беспочвенные.

"Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – заявила она.

Впрочем, знаменитости редко откровенничают на эту тему. И не исключено, что история с "беременностью" артистки однажды получит свое продолжение.