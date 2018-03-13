Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыта тайна беременности Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Директор балерины сделала заявление о ее интересном положении

Анастасия Волочкова исправно заполняет свою страницу в Instagram фото– и видеоисториями. Недавно, например, она показала, как отрывается под зажигательную музыку, опубликовав в качестве доказательства небольшой ролик. Чуть позже она поместила отчет с гастролей по Латвии со спектаклем "Леди", в котором она играет жену олигарха. В этой постановке у балерины также есть танцевальные "вставки".

Впрочем, ее подписчики в своем большинстве традиционно проигнорировали тему творчества, сосредоточившись на другом, а именно на заметно округлившемся животе балерины.

По теме

Как же я люблю эту таинственную сценическую атмосферу!🙏🏻 Приезжаю всегда с тех группой за три часа до начала. Разогреться, порепетировать и настроиться.🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Одни предположили, что светская львица перестала следить за своим питанием, отчего и потеряла форму. Другие стали задаваться вопросом, а не беременна ли она? Причем слухи об интересом положении Волочковой стали распространяться с сумасшедшей скоростью.

Сама танцовщица никак их не прокомментировала. За нее это сделала ее PR‐директор Наталья Ракицкая. По ее словам, они абсолютно беспочвенные. 

"Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – заявила она.

Впрочем, знаменитости редко откровенничают на эту тему. И не исключено, что история с "беременностью" артистки однажды получит свое продолжение.

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Медведевой запретили выступать на соревнованиях

Спортсменка пропустит турнир в Милане

Рыбка сорвалась с крючка ФБР

Сотрудники внутренней разведки обратились в иммиграционную службу Таиланда, чтобы навестить эскортницу в тюрьме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей