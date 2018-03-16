После праздника Гузееву нашли в снегу

Звездная телеведущая своеобразно отметила годовщину программы на "Первом канале"

Лариса Гузеева – та еще хулиганка. За словом в карман не полезет. Из ее высказываний, звучащих на программе "Давай поженимся", впору сборник афоризмов составлять. Да и в своих микроблогах она позволяет себе смелые выходки.

Например, недавно Лариса Андреевна опубликовала фото, где она запечатлена валяющейся в снегу. На ней солнцезащитные очки, меховая курточка, темные брюки. Судя по довольному лицу 58-летней телеведущей, занятие доставляет ей неописуемое удовольствие.

Собственно, подтверждает это и подпись к фото

"Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! И моя подруга Маша перешила мне надоевшую куртку! Ура! Мы сами себе делаем настроение", – написала Гузеева.

Подписчики разделили с ней ее радостное состояние. "Вы потрясающая, Лариса!!! Заразилась от вас настроением!", "Иногда можно вспомнить детство, поваляться в снегу!!!", "Старость вас дома не застанет!!" – единодушно высказали они свои соображения.

Не исключено, что хорошее настроение Гузеевой связано с популярностью программы "Давай поженимся". Накануне она выставила видео со съемочной площадки, подписав его: "Мои любимые! 9 лет вместе! Спасибо!" Не каждый телевизионный проект может похвастаться таким возрастом.