Гузееву подкосило колдовство
Лариса Гузеева – женщина роковая и прямолинейная. Может не то что словом – взглядом припечатать. А еще есть в ней-что ведьминское.
Она увлеклась колдовством еще в молодости, после прочтения романа "Мастер и Маргарита", пишет издание "Звезды и советы". Особенно девушку впечатлила сцена, где обнаженная героиня на метле летит на бал сатаны.
Интерес к черной магии настолько овладел будущей знаменитостью, что она даже предлагала подружкам приворожить любого парня.
Но вдруг с нею стало твориться что-то страшное: ее мучили кошмары, а нервные срывы следовали один за другим. Дошло до того, что перепуганная мама набрала в церкви святой воды и окропила дочку.
С опасными играми Гузеева тогда завязала. "Просто поняла, что за такой грех всегда приходится платить", – процитировало ее издание.
Правда, в прошлом году телеведущая все-таки нарушила данное себе обещание. Произошло это после того, как в Сеть попали ее пляжные фото. На женщину обрушился шквал критики – все хаяли ее за лишний вес. И Гузеева сорвалась.
"Значит так… недорогие недрузья, я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице – прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ", – пригрозила она обидчикам в Instagram.
Тогда многие отметили, что критических комментариев стало гораздо меньше. Не иначе, как действительно испугались.
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