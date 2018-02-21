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Гузееву подкосило колдовство

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Только святая вода смогла привести телеведущую в чувство

Лариса Гузеева – женщина роковая и прямолинейная. Может не то что словом – взглядом припечатать. А еще есть в ней-что ведьминское. 

Она увлеклась колдовством еще в молодости, после прочтения романа "Мастер и Маргарита", пишет издание "Звезды и советы". Особенно девушку впечатлила сцена, где обнаженная героиня на метле летит на бал сатаны.

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Интерес к черной магии настолько овладел будущей знаменитостью, что она даже предлагала подружкам приворожить любого парня.

Но вдруг с нею стало твориться что-то страшное: ее мучили кошмары, а нервные срывы следовали один за другим. Дошло до того, что перепуганная мама набрала в церкви святой воды и окропила дочку.

С опасными играми Гузеева тогда завязала. "Просто поняла, что за такой грех всегда приходится платить", – процитировало ее издание.  

Правда, в прошлом году телеведущая все-таки нарушила данное себе обещание. Произошло это после того, как в Сеть попали ее пляжные фото. На женщину обрушился шквал критики – все хаяли ее за лишний вес. И Гузеева сорвалась. 

"Значит так… недорогие недрузья, я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице – прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ", – пригрозила она обидчикам в Instagram.

Тогда многие отметили, что критических комментариев стало гораздо меньше. Не иначе, как действительно испугались. 

Денис ЗВЯГИН
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