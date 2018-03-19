Сорвавшийся с пятиметровой высоты Антон Мартынов умер, не приходя в сознание

Трагедия произошла 24 февраля в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте. Во время представления воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты. Он был доставлен в больницу с многочисленными переломами и травмой головы. Медики ввели его в состояние искусственной комы.

Сегодня пострадавшего должны были транспортировать в Ростов. Но ночью у Мартынова остановилось сердце.

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"Семья Запашных выражает глубокое соболезнование семье Антона и всем поклонникам цирка! Это большое горе! Мы будем помнить Антона всегда!!! Мы благодарим всех, кто помогал собирать средства на лечение Антона", – написал на своей странице в Instagram Эдгард Запашный.

Слова соболезнования появились и на официальном сайте цирка. "Был организован сбор средств на лечение. Рядом всегда находились жена, мать, брат-близнец. Доктора до последнего боролись за жизнь артиста и верили в чудо, но чудо не случилось. Антон Мартынов скончался в ночь с 18 на 19 марта при транспортировке в больницу Ростова-на-Дону", – говорится в нем.

Причиной трагедии стал человеческий фактор. "Не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано", – объяснил сразу после трагедии заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

После случившегося цирковые представления в Элисте были отменены. По факту смерти следователи инициировали проверку. "В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы", – говорится в сообщении следственного управления Калмыкии.