Алкоголь загнал Криса Кельми в угол
Крис Кельми недавно прошел в Таиланде курс лечения от алкогольной зависимости. По возвращении он рассказывал, как тайские врачи вырвали его из плена зеленого змия. И вот теперь он боится, что снова может сорваться.
Ему посоветовали вновь обратить внимание на Таиланд. Музыкант решил, что это правильное решение. И хотя клинику он еще не выбрал, со сроками поездки уже определился.
"Мне необходимо туда попасть уже к концу марта", – цитирует певца StarHit. Правда, с чем связана такая спешка, он уточнять не стал. Возможно, причина в дне рождения артиста. Он родился 21 апреля. В этом году ему исполнится 63 года. И не исключено, что он хочет встретить эту дату в хорошей форме.
А пока он прячется от пагубной привычки в стенах дома, где его поддерживают близкие люди. "Я люблю подышать свежим воздухом, но редко выхожу на улицу", – признался Кельми.
Он выразил надежду, что тайская медицина полностью себя оправдает. По крайней мере, по словам музыканта, уже после первого визита на Самуи он почувствовал облегчение. "Чувствую себя как бык!" – заверил Кельми.
Ранее певца, чья популярность пришлась на конец 1980-х, неоднократно замечали подшофе. Гаишники не раз ловили его пьяным за рулем. А после очередного нарушения летом 2014 г. артист был по решению суда арестован на 22 дня.
На почве алкоголизма у исполнителя участились приступы эпилепсии. Но решительно покончить с пагубной зависимостью он принял только осенью прошлого года. И отправился в тайскую клинику.
Америку ждет яростная месть природы
Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов
Британцы повлияли на выборы по всему миру
Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина