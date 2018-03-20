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Алкоголь загнал Криса Кельми в угол

Крис Кельми. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Исполнитель суперхита "Ночное рандеву" практически не выходит из дома

Крис Кельми недавно прошел в Таиланде курс лечения от алкогольной зависимости. По возвращении он рассказывал, как тайские врачи вырвали его из плена зеленого змия. И вот теперь он боится, что снова может сорваться. 

Ему посоветовали вновь обратить внимание на Таиланд. Музыкант решил, что это правильное решение. И хотя клинику он еще не выбрал, со сроками поездки уже определился.  

"Мне необходимо туда попасть уже к концу марта", – цитирует певца StarHit. Правда, с чем связана такая спешка, он уточнять не стал. Возможно, причина в дне рождения артиста. Он родился 21 апреля. В этом году ему исполнится 63 года. И не исключено, что он хочет встретить эту дату в хорошей форме. 

А пока он прячется от пагубной привычки в стенах дома, где его поддерживают близкие люди. "Я люблю подышать свежим воздухом, но редко выхожу на улицу", – признался Кельми.

Он выразил надежду, что тайская медицина полностью себя оправдает. По крайней мере, по словам музыканта, уже после первого визита на Самуи он почувствовал облегчение. "Чувствую себя как бык!" – заверил Кельми. 

Ранее певца, чья популярность пришлась на конец 1980-х, неоднократно замечали подшофе. Гаишники не раз ловили его пьяным за рулем. А после очередного нарушения летом 2014 г. артист был по решению суда арестован на 22 дня.

На почве алкоголизма у исполнителя участились приступы эпилепсии. Но решительно покончить с пагубной зависимостью он принял только осенью прошлого года. И отправился в тайскую клинику. 

Денис ЗВЯГИН
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