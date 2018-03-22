Баскову заплатят за интим

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Почему-то сразу вспоминается ария священника в мюзикле "Notre Dame de Paris". Может, под словами из нее "Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой" подпишутся и поклонницы Николая Баскова. Пока же они согласны раскошелиться на секс с любимым артистом.
И бывают такие дамы чересчур настойчивы. При этом обладатель "золотого голоса" обычно отказывает поклонницам в таком желании.
К примеру, предложение заплатить за вечер, проведенный с ним наедине, Николай "даже не стал обсуждать". А фанатка продолжала допытываться о сумме. И тогда певец пошутил, что в его жизни наступил "такой период, что он сейчас на брюнеток не реагирует". На что поклонница пообещала перекраситься, пишет StarHit.
Баскову часто приписывают романы с разными известными женщинами, а он в последнее время счастлив с Викторией Лопыревой. И хотя у влюбленных мало времени, чтобы быть вместе, они заверяют, что их свадьба только перенесена, но она будет.
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