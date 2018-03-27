"ВИА Гра" скрывает новую солистку

Любовь стала причиной кадровых перестановок в группе

Слухи об уходе из группы "ВИА Гра" одной из солисток получили свое подтверждение. Коллектив лишился Миши Романовой. Собственно, ничего удивительного в этом нет – коллектив славится кадровыми перестановками. Однако дальше начинается странное. Вроде как девушка уже освободила себя от "музыкальных оков", но о том, кто занял ее место, официально так не объявлено. Поклонники называют имя Ольги Меганской из Санкт-Петербурга и даже выкладывают на своих страницах видео с выступлением группы уже в новом составе. Но сама певица пока никак не комментирует слухи.

И на сайте коллектива пока тишина. Фото Миши Романовой исчезло, вместо него теперь – пустое место, что на черном фоне выглядит достаточно жутко.

"Я не пойму Оля просто "держатель" тройки до окончания контракта. Или новая участница? Почему ее не показывают (не объявляют)??", "Странно, солистка поменялась, в группе тишина, ни фотосессии, ни интервью", – недоумевают поклонники девчачьего трио. Но администрация коллектива хранит гордое молчание.

Зато наконец-то стала известна причина ухода Миши Романовой. Как и предполагалось, дело в любви, которая имеет свойство нечаянно нагрянуть. "Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", – объяснила девушка в своем аккаунте, признавшись в уважении к продюсеру Константину Меладзе и коллегам по группе Эрике Герцег и Насте Кожевниковой.

По слухам, избранником Романовой стал Макс Барских,популярный украинско-российский исполнитель.

Возможно, знакомство с новой солисткой должно было состояться 26 марта в "Казино Сочи" на берегу Черного моря в рамках Playboy Party. Но в связи с трагедией в Кемерово вечеринка с участием "ВИА Гры" была отменена.

Напомним, своим появлением коллектив обязан шоу "Хочу к Меладзе", посредством которого продюсер искал новые лица и голоса.Трио существует пять лет, и данная замена оказалась первой в его истории.

