"ВИА Гра" скрывает новую солистку
Слухи об уходе из группы "ВИА Гра" одной из солисток получили свое подтверждение. Коллектив лишился Миши Романовой. Собственно, ничего удивительного в этом нет – коллектив славится кадровыми перестановками. Однако дальше начинается странное. Вроде как девушка уже освободила себя от "музыкальных оков", но о том, кто занял ее место, официально так не объявлено. Поклонники называют имя Ольги Меганской из Санкт-Петербурга и даже выкладывают на своих страницах видео с выступлением группы уже в новом составе. Но сама певица пока никак не комментирует слухи.
И на сайте коллектива пока тишина. Фото Миши Романовой исчезло, вместо него теперь – пустое место, что на черном фоне выглядит достаточно жутко.
По теме
"Я не пойму Оля просто "держатель" тройки до окончания контракта. Или новая участница? Почему ее не показывают (не объявляют)??", "Странно, солистка поменялась, в группе тишина, ни фотосессии, ни интервью", – недоумевают поклонники девчачьего трио. Но администрация коллектива хранит гордое молчание.
Зато наконец-то стала известна причина ухода Миши Романовой. Как и предполагалось, дело в любви, которая имеет свойство нечаянно нагрянуть. "Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", – объяснила девушка в своем аккаунте, признавшись в уважении к продюсеру Константину Меладзе и коллегам по группе Эрике Герцег и Насте Кожевниковой.
Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь
По слухам, избранником Романовой стал Макс Барских,популярный украинско-российский исполнитель.
Возможно, знакомство с новой солисткой должно было состояться 26 марта в "Казино Сочи" на берегу Черного моря в рамках Playboy Party. Но в связи с трагедией в Кемерово вечеринка с участием "ВИА Гры" была отменена.
Напомним, своим появлением коллектив обязан шоу "Хочу к Меладзе", посредством которого продюсер искал новые лица и голоса.Трио существует пять лет, и данная замена оказалась первой в его истории.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина