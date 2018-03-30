Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-солистка Шнурова отказывает папикам

Алиса Вокс. Фото: wikipedia.org/Okras
В прошлом участница группы "Ленинград" поделилась давней болью

В последние несколько месяцев в прессе широко обсуждаются назойливые приставания разных мужчин к представительницам слабого пола. Не обошло это стороной и Алису Вокс. Она рассказала о подобном поведении своих бывших коллег. 

Девушке было нелегко работать в коллективе. Его лидер Сергей Шнуров и другие музыканты постоянно позволяли себе в ее адрес недвусмысленные намеки на грани. 

По теме

"Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: "Алис, тебя Серега ждет в своем номере. Надень черное белье и поднимайся", – вспомнила певица. 

Алисе, по ее словам, иногда поступают предложения провести с кем-то ночь за помощь в продвижении карьеры. И она всегда отвечает отказом. Девушка считает себя "профессионалом высокого класса, хорошей вокалисткой", поэтому называет предложения типа "поехали ко мне, я сейчас тебя спродюсирую", глупыми, пишет "СтарХит". 

Сейчас артистка готовит новый сборник "ПОП", куда войдут ее хиты. Перед выходом альбома экс-солистка группы "Ленинград" рассказала на пресс-конференции о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым и поделилась планами на будущее.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британия теряет лицо в споре с Россией

Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов

США лишат Россию главного источника существования

Тучи над отечественной нефтяной промышленностью сгущаются не на шутку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей