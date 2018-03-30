Экс-солистка Шнурова отказывает папикам

В прошлом участница группы "Ленинград" поделилась давней болью

В последние несколько месяцев в прессе широко обсуждаются назойливые приставания разных мужчин к представительницам слабого пола. Не обошло это стороной и Алису Вокс. Она рассказала о подобном поведении своих бывших коллег.



Девушке было нелегко работать в коллективе. Его лидер Сергей Шнуров и другие музыканты постоянно позволяли себе в ее адрес недвусмысленные намеки на грани.

"Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: "Алис, тебя Серега ждет в своем номере. Надень черное белье и поднимайся", – вспомнила певица.

Алисе, по ее словам, иногда поступают предложения провести с кем-то ночь за помощь в продвижении карьеры. И она всегда отвечает отказом. Девушка считает себя "профессионалом высокого класса, хорошей вокалисткой", поэтому называет предложения типа "поехали ко мне, я сейчас тебя спродюсирую", глупыми, пишет "СтарХит".

Сейчас артистка готовит новый сборник "ПОП", куда войдут ее хиты. Перед выходом альбома экс-солистка группы "Ленинград" рассказала на пресс-конференции о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым и поделилась планами на будущее.