Экс-солистка Шнурова отказывает папикам
В последние несколько месяцев в прессе широко обсуждаются назойливые приставания разных мужчин к представительницам слабого пола. Не обошло это стороной и Алису Вокс. Она рассказала о подобном поведении своих бывших коллег.
Девушке было нелегко работать в коллективе. Его лидер Сергей Шнуров и другие музыканты постоянно позволяли себе в ее адрес недвусмысленные намеки на грани.
"Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: "Алис, тебя Серега ждет в своем номере. Надень черное белье и поднимайся", – вспомнила певица.
Алисе, по ее словам, иногда поступают предложения провести с кем-то ночь за помощь в продвижении карьеры. И она всегда отвечает отказом. Девушка считает себя "профессионалом высокого класса, хорошей вокалисткой", поэтому называет предложения типа "поехали ко мне, я сейчас тебя спродюсирую", глупыми, пишет "СтарХит".
Сейчас артистка готовит новый сборник "ПОП", куда войдут ее хиты. Перед выходом альбома экс-солистка группы "Ленинград" рассказала на пресс-конференции о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым и поделилась планами на будущее.
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