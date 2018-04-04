Малышевой пригрозили тюрьмой

Телеведущую призвали наказать за слова, прозвучавшие в эфире

Защитники животных считают кощунственным ее высказывание в одной из программ "Жить здорово!". Елена Малышева тогда призвала уничтожать бродячих животных.

Так она отреагировала на сообщение о нападении на людей в Истринском районе Подмосковья. Среди жертв был муж беременной племянницы Юрия Лозы.

"Это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей", – сказала ведущая "Первого канала".

И сразу в ее адрес посыпались обвинения в интернете. Пользователи даже петицию составили, в которой требуют ни много ни мало привлечь Елену Малышеву к уголовной ответственности. По их словам, телеведущая призвала к совершению преступлений.

"Вот так двумя словами дается зеленый свет убийцам, живодерам, догхантерам и коррупционерам, зарабатывающим на убийствах", – записано в обращении, которое они отправили руководству телеведущей, сотрудникам нескольких ведомств, депутатам и в прокуратуру, цитирует StarHit.

Разместила петицию на сайте Change.org краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина. Она же обратилась и в МВД РФ, требуя наказания для Елены Малышевой.

Телеведущая в ответ дала короткий комментарий RT. Она сообщила, что "только вчера вернулась из Кемерова" и не думает, что "в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека".