Красавиц косит страшный вирус

Участница конкурса "Мисс Россия" сообщила неприятную новость

Полина Костюк рассказала о болезни многих соперниц. Девушки кашляют и чихают, отметила она.

Красавица перед конкурсом получила, как и другие, противовирусные таблетки. Но и сама она, и вторая участница от Екатеринбурга – Анастасия Каунова – тоже чувствовали себя плохо. Из-за поднявшейся температуры красавицы даже пропустили занятия по дефиле.

Теперь болезнь позади, но горло все еще побаливает.

В этом году на конкурс приехали очень хорошие участницы, с ними приятно общаться, добавила девушка. Ни драк, ни зависти, какие были, по дошедшим до нее слухам, в предыдущие годы, теперь нет и в помине. Все спорные вопросы конкурсантки решают мирно.

Ранее на конкурсе "Мисс Россия – 2018" посланницы Урала показывали костюмы своего региона. Полина вышла к публике в наряде русских девушек Екатеринбургской губернии, напоминает EG.RU.