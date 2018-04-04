Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Красавиц косит страшный вирус

Полина Костюк. Фото: instagram.com/polina_kostyuk
Участница конкурса "Мисс Россия" сообщила неприятную новость

Полина Костюк рассказала о болезни многих соперниц. Девушки кашляют и чихают, отметила она.

Красавица перед конкурсом получила, как и другие, противовирусные таблетки. Но и сама она, и вторая участница от Екатеринбурга – Анастасия Каунова – тоже чувствовали себя плохо. Из-за поднявшейся температуры красавицы даже пропустили занятия по дефиле.

По теме

Теперь болезнь позади, но горло все еще побаливает.

В этом году на конкурс приехали очень хорошие участницы, с ними приятно общаться, добавила девушка. Ни драк, ни зависти, какие были, по дошедшим до нее слухам, в предыдущие годы, теперь нет и в помине. Все спорные вопросы конкурсантки решают мирно.


Ранее на конкурсе "Мисс Россия – 2018" посланницы Урала показывали костюмы своего региона. Полина вышла к публике в наряде русских девушек Екатеринбургской губернии, напоминает EG.RU.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Эрдоган увел у Путина девушку

Курьезный момент попал на видео

Китай бросил клич на борьбу с США

Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей