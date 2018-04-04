Красавиц косит страшный вирус
Полина Костюк рассказала о болезни многих соперниц. Девушки кашляют и чихают, отметила она.
Красавица перед конкурсом получила, как и другие, противовирусные таблетки. Но и сама она, и вторая участница от Екатеринбурга – Анастасия Каунова – тоже чувствовали себя плохо. Из-за поднявшейся температуры красавицы даже пропустили занятия по дефиле.
Теперь болезнь позади, но горло все еще побаливает.
В этом году на конкурс приехали очень хорошие участницы, с ними приятно общаться, добавила девушка. Ни драк, ни зависти, какие были, по дошедшим до нее слухам, в предыдущие годы, теперь нет и в помине. Все спорные вопросы конкурсантки решают мирно.
Ранее на конкурсе "Мисс Россия – 2018" посланницы Урала показывали костюмы своего региона. Полина вышла к публике в наряде русских девушек Екатеринбургской губернии, напоминает EG.RU.
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