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Дана Борисова изменилась до неузнаваемости

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Внешность телеведущей шокировала подписчиков

Как известно, Борисова не так давно лечилась в Тайланде от наркозависимости. Результатами она решила поделиться с поклонниками и выложила на своей странице в Instagram фото до и после реабилитации.

Реакция подписчиков была неоднозначной. Так, часть засыпала телеведущую комплиментами, отметив, как та похорошела. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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"Перемены колоссальные! Дана, держись!", "Умница!", "Данночка, терпения тебе и сил!!! Ты сильная и в то же время милый человечек!!! Я тебя обожаю!!! Всех благ тебе!!!", – написали фанаты.

Другие восприняли снимки не так позитивно и раскритиковали Борисову.

"Никакой разницы", "Всё дело в макияже))))", – заявили комментаторы.

Сама Борисова в подписи к фото рассказала, что вернулась в Москву пять месяцев назад и все это время ведет трезвую жизнь и пытается вернуть дочь. Также телеведущая отметила, что стала сильнее и увереннее в себе.

 

❤️😘🙏Иногда они меняются...😝Позади 5 месяцев,которые прошли с дня моего возвращения из #самуи.5 месяцев самостоятельной трезвой жизни...Съёмная квартира,многочисленные непростые съемки ,ВАША ПОДДЕРЖКА и ,конечно,бесконечные суды ...Я так и не вернула дочь.Но получила дружбу и поддержку многих из вас😘☺️😇Я очень хочу обрести стабильность ,новые красивые отношения,и,конечно же Полинку ❤️❤️❤️По себе знаю,пусть я стала меньше смеяться ,как на #самуи ,но мне кажется,я стала более сильной и уверенной ☘️☘️☘️А какие перемены видите вы? #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #самуи #москва

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

 

Сразу после лечения она впала в депрессию, напоминает URA.RU, и страдала из-за "агрессивных и безжалостных людей", которые позволяют себе грубости в адрес звезды.

Виктория БАЛАЯН
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