Дана Борисова изменилась до неузнаваемости

Внешность телеведущей шокировала подписчиков

Как известно, Борисова не так давно лечилась в Тайланде от наркозависимости. Результатами она решила поделиться с поклонниками и выложила на своей странице в Instagram фото до и после реабилитации.

Реакция подписчиков была неоднозначной. Так, часть засыпала телеведущую комплиментами, отметив, как та похорошела. Орфография и пунктуация авторов сохранены.



"Перемены колоссальные! Дана, держись!", "Умница!", "Данночка, терпения тебе и сил!!! Ты сильная и в то же время милый человечек!!! Я тебя обожаю!!! Всех благ тебе!!!", – написали фанаты.

Другие восприняли снимки не так позитивно и раскритиковали Борисову.

"Никакой разницы", "Всё дело в макияже))))", – заявили комментаторы.

Сама Борисова в подписи к фото рассказала, что вернулась в Москву пять месяцев назад и все это время ведет трезвую жизнь и пытается вернуть дочь. Также телеведущая отметила, что стала сильнее и увереннее в себе.

Сразу после лечения она впала в депрессию, напоминает URA.RU, и страдала из-за "агрессивных и безжалостных людей", которые позволяют себе грубости в адрес звезды.