Даниле Козловскому советуют помолчать

На резкое заявление обиженного актера отреагировал член Общественной палаты

Вокруг интервью начинающего режиссера Козловского уверенно разгорается скандал.

Козловский, обиженный отзывами сетевой публики на трейлер своего фильма "Тренер", заявил в беседе с автором портала Sports.ru: "В России, сука, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься".

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Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию. Актер Пореченков и режиссер Учитель заступились за Козловского. Первый назвал недоброжелателей картины "мусорными троллями", а второй отметил, что нельзя делать выводы о фильме на основании двухминутного трейлера.

Однако других резкость Козловского покоробила, и ему посоветовали держать язык при себе, чтобы не превратиться в изгоя.

"Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя. [...] Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами. Лучше всего промолчать в этой ситуации, я так считаю", – сказал в беседе с РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис.

На выступившего недавно в схожем ключе актера Алексея Серебрякова, который назвал российской национальной идеей "силу, наглость и хамство", ополчились многие знаменитости, предложив ему "лечиться" и не приезжать больше в Россию.

