Пореченков защитил обвинившего Россию в хамстве Козловского

Очередной российский артист заявил о "сплошном хамстве", но на этот раз коллеги по цеху его поддержали

Российский актер Данила Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, огорчился реакцией пользователей интернета на трейлер своего фильма "Тренер".

"Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в "Челси", в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: "Мать твою! Это кто сделал? Наши?" – "Нет, наши, русские". А в России, сука, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься", – сокрушается Козловский в интервью порталу Sports.ru.

По словам начинающего режиссера, "так футбол в мире никто не снимал. И не думаю, что скоро снимут. Теперь мы дали повод пометать в нас дерьмо. Вперед".

За эти слова на него немедленно обрушились те самые пользователи Сети. В то же время коллеги по цеху заявили о поддержке Козловского.

Михаил Пореченков назвал тех, кто критикует фильм и его режиссера, "мусорными троллями".

"Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди", – сказал актер в эфире НСН.

Он пообещал поддержать Козловского, который тратил "силы и нервы" на производство фильма. А о качестве получившегося продукта, по мнению Пореченкова, должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.

Режиссер Алексей Учитель, вокруг фильма которого "Матильда" страсти бушевали в течение года до выхода на экран, подчеркнул, что двухминутный трейлер не дает реального представления о фильме, поэтому судить его сейчас – бессмысленно. Он добавил, что Козловский говорил не о зрителя вообще, а о "довольно беспочвенных заявлениях людей, не понимающих, что такое киноиндустрия".

"Тренер" выходит в прокат 19 апреля. Данила Козловский выступил в качестве режиссера и продюсера, а также исполнил в фильме главную роль.

