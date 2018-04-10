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Галкин сбегает от Пугачевой на Кипр

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Юморист уже и гражданство на острове получил, причем не бесплатно

А нужно это ему было, чтобы встречаться с Сергеем Дроботенко. Два артиста скрывают отношения, демонстрируя, что всего лишь коллеги по цеху.

Максим получил паспорт киприота, вложив в недвижимость острова ни много ни мало около $3 млн, пишет EG.RU. Наверное, как многие, кто боится, что опустится "железный занавес" и вырваться больше не удастся. 

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Завесу тайны приподнял продюсер Иосиф Пригожин. Он пояснил несведущим, что "второе гражданство – это такая страховка, например, если границы вдруг закроют", то можно будет "ездить по миру, в Европу".

А тем временем пропавшая было Елена Лебенбаум (Воробей) вернулась настоящей красавицей. Бари Алибасов заявил о помолвке с Лидией Федосеевой-Шукшиной, что та подтвердила кольцом с жутко большим пластмассовым бриллиантом.  

Все это происходило в Кремлевском дворце съездов, где торжественно отмечали юбилей артиста Владимира Винокура, и в "Вегас Сити Холле" – на вручении премии "Ника".

Там Владимиру Этушу достался приз "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова. Он ничего не понял сначала и даже упирался, когда его потащили на сцену.

Вся эта кутерьма не помогает избавиться от вопроса, как будет жить без мужа и в Грязи Примадонна. И не затоскуют ли о папе прелестные детки звездной пары?..

Фоторепортаж
СМИ: Галкин лишил Киркорова привлекательности
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Полина ДОРОЖКИНА
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