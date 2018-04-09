Галкин раскрыл горькую тайну семьи
На своей страничке в Instagram телеведущий поделился с подписчиками воспоминаниями о своей маме – Наталье Григорьевне Галкиной. Максим опубликовал фото статьи из газеты "Свободная Болгария" за июль 1946 года, в которой написано, что "с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама.
Телеведущий рассказал, что Наталья Григорьевна два года после войны жила с родителями в Болгарии.
"Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились", – добавил Галкин.
Он рассказал, как спустя 50 лет приехал вместе с мамой в Болгарию, и как они сумели найти особнячок, где когда-то жила 5-летняя Наташа. Удивительно, но в доме жил сын того самого фабриканта, который с радостью вспомнил подружку своих детских лет.
"Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью".
"Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал ее в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно", – вспоминает телеведущий, – Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье".
Свой рассказ Галкин закончил очень теплыми словами: "Спасибо тебе, мамочка, за все! Берегите мам, мои любимые подписчики!"
Поклонники телезвезды были тронуты рассказом Максима. "Спасибо Вам за этот пост!!!!", "До слез! Светлая ей память! А Вы очень похожи на свою маму!", "Максим , Ваша Мамочка Волшебная !!!! Вы очень похожи . Такие воспоминания бесценны", – написали комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Не остался в стороне и Филипп Киркоров. На своей страничке в Instagram он написал: "Какие же они удивительные, наши Мамы! Как жалко, что они так рано ушли от нас, но я уверен, что они все видят, слышат и помогают нам в самые непростые минуты нашей жизни. Они – наши Ангелы-хранители!!
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