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Бузова сплясала с Киркоровым

Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Поп-король и телезвезда исполнили особенные танцы на парковке

Новая песня Филиппа "Цвет настроения синий" не оставила Ольгу равнодушной. Напротив, вызвала в ней страсти, да еще какие!

Певица встретилась с королем российской эстрады на стоянке. И там они оторвались по полной.

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А потом на странице Бузовой в соцсети появился ролик, на котором видно, как это было. А подпись под ним скромная – строкой все из той же песни: "Да, она сейчас звезда".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


И тут же откликнулись поклонники. Одни отметили, что "она двигается вперед, не смотря ни на какие упреки, насмешки и издевательства", и похвалили обоих исполнителей: "Такие суперские!", "Не перестаю вами восхищаться".

"Полная деградация", – покритиковали другие. А третьи даже об отношении Филиппа к Ольге сказали: "Нравится она Киркорову".

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Полина ДОРОЖКИНА
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