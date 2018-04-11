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Новая песня Филиппа "Цвет настроения синий" не оставила Ольгу равнодушной. Напротив, вызвала в ней страсти, да еще какие!
Певица встретилась с королем российской эстрады на стоянке. И там они оторвались по полной.
А потом на странице Бузовой в соцсети появился ролик, на котором видно, как это было. А подпись под ним скромная – строкой все из той же песни: "Да, она сейчас звезда".
И тут же откликнулись поклонники. Одни отметили, что "она двигается вперед, не смотря ни на какие упреки, насмешки и издевательства", и похвалили обоих исполнителей: "Такие суперские!", "Не перестаю вами восхищаться".
"Полная деградация", – покритиковали другие. А третьи даже об отношении Филиппа к Ольге сказали: "Нравится она Киркорову".
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