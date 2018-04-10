Папа показал телеведущую в неблаговидном свете

На снимках, размещенных мужчиной в соцсети, будущая звезда "Дома-2" и ее сестра изображены топлес. При этом Игорь Бузов назвал дочек лапушками. И напомнил, как все было.

"Полная потеря пространственной ориентации. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей", – написал отец.

Фото вызвало массу споров. Одни подписчик выразили недовольство откровенностью фотографий и раскритиковали Игоря Бузова. "Кошмар еще и выставлять такое... Папа-то сам в футболке, а на девочек футболки не одеть? Им же не два года", "Ужас какой", – возмутились они.

Другие вступились за отца. "Это ведь дети: искупались, сфоткались и дальше побежали", "Обычное фото, детское. Завидуйте молча! ", "Да нормальное фото же. Не порнографическое. Вот привязались к ним все", – отметили защитники, цитирует URA.RU.

Публикация от Игорь Бузов (@ibuzov) 8 Апр 2018 в 1:22 PDT

А позже среди комментаторов объявилась и Ольга. "Папа, а где мой топик?" – спросила она. На что последовал ответ: "Ну не досмотрели, не додумали".

Между тем на телевидении скоро стартует новый проект – "Замуж за Бузову". Авось, на нем бывшая звезда "Дома-2", наконец, встретит мужчину своей мечты.

На ТНТ объявлен кастинг претендентов на сердце Бузовой. Идет поиск амбициозных и состоявшихся представителей сильного пола разных профессий в возрасте от 18 до 40 лет.

Отважился поучаствовать и бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков, который в самом начале реалити-шоу ухаживал за Ольгой. Он даже сделал сенсационное признание.

"Когда-то, 14 лет назад, я снял трусики Ольги Бузовой..., о чем сейчас сожалею. И мечтаю исправить ту роковую ошибку и принять участие в проекте @zabuzovu на канале ТНТ, откровенно признаться прекрасной Ольге Бузовой в любви и сделать нашу королеву по настоящему счастливой!" – сообщил Степан.