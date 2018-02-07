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Пугачеву опустили до уровня Бузовой

Ольга Бузова и Алла Пугачева. Фото: &amp;#34;Утро&amp;#34;
Примадонна утратила свой шарм

Музыкальный критик Сергей Соседов разочаровался в Пугачевой и сравнил ее с Ольгой Бузовой.

По его мнению, Примадонна, завершив свою сольную карьеру еще в 2010 году, все никак не может уйти со сцены, чем очень раздражает людей и артистов. Соседов считает, что Пугачева как певица уже "умерла" и то, что она исполняет сегодня, сравнимо с творчеством Ольги Бузовой. 

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Критик прошелся и по внешнему виду Аллы Борисовны, которая заметно похудела, после того как у них с Галкиным появились дети. Сергей подчеркнул, что его привлекает Пугачева "в теле", а не тощая певица.

Не обошел он стороной и венчание Аллы с Максимом. По его мнению, артистка совершила большую ошибку, так как в 1994 году она уже стояла в церкви с Филиппом Киркоровым. Об этом он рассказал в ток-шоу "Секрет на миллион".

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Суррогатная мать родила паре дочь Лизу и сына Гарри.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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