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Плющенко затрясло в Японии

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Фигурист, его жена и сын пережили шок

Они втроем находятся неподалеку от Осаки,в самом эпицентре сегодняшнего землетрясения. Там магнитуда толчков достигла отметки 6.

Евгений Плющенко, Яна Рудковской и их сын Саша участвовали в ледовом шоу. А оно проходило как раз там, где произошли подземные толчки.

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Как стало известно ранее из японской прессы, в результате бедствия пострадали не одна сотня человек. Есть жертвы, идет эвакуация населения.

С фигуристом и его семьей все хорошо. Но они испытали шок, рассказала Рудковская журналу SUPER. 

Фоторепортаж
СМИ: Плющенко и Ягудин чудом вырвались из пламени
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Полина ДОРОЖКИНА
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