Плющенко затрясло в Японии

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Они втроем находятся неподалеку от Осаки,в самом эпицентре сегодняшнего землетрясения. Там магнитуда толчков достигла отметки 6.
Евгений Плющенко, Яна Рудковской и их сын Саша участвовали в ледовом шоу. А оно проходило как раз там, где произошли подземные толчки.
Как стало известно ранее из японской прессы, в результате бедствия пострадали не одна сотня человек. Есть жертвы, идет эвакуация населения.
С фигуристом и его семьей все хорошо. Но они испытали шок, рассказала Рудковская журналу SUPER.
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