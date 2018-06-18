Плющенко затрясло в Японии

Фигурист, его жена и сын пережили шок

Они втроем находятся неподалеку от Осаки,в самом эпицентре сегодняшнего землетрясения. Там магнитуда толчков достигла отметки 6.

Евгений Плющенко, Яна Рудковской и их сын Саша участвовали в ледовом шоу. А оно проходило как раз там, где произошли подземные толчки.

Как стало известно ранее из японской прессы, в результате бедствия пострадали не одна сотня человек. Есть жертвы, идет эвакуация населения.

С фигуристом и его семьей все хорошо. Но они испытали шок, рассказала Рудковская журналу SUPER.