Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Волочковой происходит странное

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина резка перестала общаться с поклонниками

На днях к ней пожаловали иностранные гости. Ожидаем ли был их визит, не известно. При этом Анастасия была не только радушной хозяйкой.

Она показала все, что есть в ее жилище. Мало того, даже научила "представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане".

По теме

А потом, как водится, отчиталась об этом в соцсети. Правда, снова лишила поклонников возможности комментировать историю.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

О тех же иностранцах она сообщала и раньше. "Наша дружная команда с Мексиканским ТВ", – подписала балерина один из снимков.

Тем временем подписчики красотки в Instagram в полной растерянности из-за невозможности комментировать ее публикации, отмечают Dni.Ru. А в близком окружении королевы шпагата ходят слухи, что она навсегда скроет профиль: ей опротивели негативные высказывания недругов и завистников .

Давно осталось позади то время, когда Анастасия Волочкова была неплохой балериной. Она танцевала в Мариинском и Большом театрах, блистала на сцене Английского национального балета.

Однако в сентябре 2003 г. ее уволили из труппы главного театра России якобы из-за несоответствия ее физической формы: Волочковой невозможно подобрать партнера. По другим данным, так отомстил балерине брошенный ею высокопоставленный любовник.  

После этого Анастасия стала звездой светской хроники и героиней телешоу. Причем она сама спровоцировала шумиху вокруг себя фотографиями и видеороликами, опубликованными в соцсети.

На них блондинка застывала в откровенных позах, без белья, выставляла голые прелести, хвалилась роскошью. И каждый такой снимок или ролик вызывали шквал критики.

Однако те, кто знает Волочкову лично, в один голос твердят, что она хороший человек - искренняя, добрая, щедрая. И вполне может избежать потока негатива по отношению к себе.

Произойдет это лишь при условии, если балерина перестанет заваливать соцсети ежедневными публикациями, не будет поражать своим поведением, мелькать на всех без исключения светских тусовках, а займется чем-то полезным.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Референдум по НАТО обрадует Донбасс

Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе

Меркель уйдет из политики

Миграционный вопрос может поставить крест на политической карьере самой влиятельной женщины в мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей