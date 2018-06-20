С Волочковой происходит странное

Балерина резка перестала общаться с поклонниками

На днях к ней пожаловали иностранные гости. Ожидаем ли был их визит, не известно. При этом Анастасия была не только радушной хозяйкой.

Она показала все, что есть в ее жилище. Мало того, даже научила "представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане".

А потом, как водится, отчиталась об этом в соцсети. Правда, снова лишила поклонников возможности комментировать историю.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июн 2018 в 11:03 PDT

О тех же иностранцах она сообщала и раньше. "Наша дружная команда с Мексиканским ТВ", – подписала балерина один из снимков.

Тем временем подписчики красотки в Instagram в полной растерянности из-за невозможности комментировать ее публикации, отмечают Dni.Ru. А в близком окружении королевы шпагата ходят слухи, что она навсегда скроет профиль: ей опротивели негативные высказывания недругов и завистников .

Давно осталось позади то время, когда Анастасия Волочкова была неплохой балериной. Она танцевала в Мариинском и Большом театрах, блистала на сцене Английского национального балета.

Однако в сентябре 2003 г. ее уволили из труппы главного театра России якобы из-за несоответствия ее физической формы: Волочковой невозможно подобрать партнера. По другим данным, так отомстил балерине брошенный ею высокопоставленный любовник.

После этого Анастасия стала звездой светской хроники и героиней телешоу. Причем она сама спровоцировала шумиху вокруг себя фотографиями и видеороликами, опубликованными в соцсети.

На них блондинка застывала в откровенных позах, без белья, выставляла голые прелести, хвалилась роскошью. И каждый такой снимок или ролик вызывали шквал критики.

Однако те, кто знает Волочкову лично, в один голос твердят, что она хороший человек - искренняя, добрая, щедрая. И вполне может избежать потока негатива по отношению к себе.

Произойдет это лишь при условии, если балерина перестанет заваливать соцсети ежедневными публикациями, не будет поражать своим поведением, мелькать на всех без исключения светских тусовках, а займется чем-то полезным.