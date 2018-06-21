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Малинин отказался снизойти до поклонников

Александр Малинин. Фото:instagram.com/alexandr_malinin
"Всегда шикарному" певцу не нравится обсуждать с фанатами свой новый образ

Артист выложил на станице в соцсети новое фото. На нем Александр Малинин предстал в белой рубахе и черных очках. И таким он напомнил знаменитого британского шпиона.

При этом певец совсем не собирается ничего обсуждать. В отличие от тех, кто, выкладывая свои фото "обязательно пишут какие-нибудь умные вещи", он заявил, что "не будет ничему учить".

Поклонники полностью согласились с королем романса. "И правильно!" – заявила одна фанатка.

Другие, назвав артиста "всегда шикарным", "лучшим", "стильным" и "красавчиком",  стали рассуждать над его словами. "Так как Вы делают обычно гении", – написала другая поклонница. И добавила: "А те, кто выкладывают часто умные мысли порой не понимают, о чем речь".

"Я тоже, в основном, просто выкладываю фото. Умничаю редко", – сообщил некто 777ni_ni_ko777.

В последние дни Instagram Малинина просто изобилует снимками. То он, подобно аристократу, стоит у картины, положив руку на комод, то радуется победе российских футболистов, то с любимой Эммой выбирает машину.

Сейчас артист и его жена находятся в Германии. И там супруга Александра покоряет не только его, в то время пока он страстно болеет, наблюдая  за матчами чемпионата мира.


  

Полина ДОРОЖКИНА
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