Малинин отказался снизойти до поклонников
Артист выложил на станице в соцсети новое фото. На нем Александр Малинин предстал в белой рубахе и черных очках. И таким он напомнил знаменитого британского шпиона.
При этом певец совсем не собирается ничего обсуждать. В отличие от тех, кто, выкладывая свои фото "обязательно пишут какие-нибудь умные вещи", он заявил, что "не будет ничему учить".
Поклонники полностью согласились с королем романса. "И правильно!" – заявила одна фанатка.
Другие, назвав артиста "всегда шикарным", "лучшим", "стильным" и "красавчиком", стали рассуждать над его словами. "Так как Вы делают обычно гении", – написала другая поклонница. И добавила: "А те, кто выкладывают часто умные мысли порой не понимают, о чем речь".
"Я тоже, в основном, просто выкладываю фото. Умничаю редко", – сообщил некто 777ni_ni_ko777.
В последние дни Instagram Малинина просто изобилует снимками. То он, подобно аристократу, стоит у картины, положив руку на комод, то радуется победе российских футболистов, то с любимой Эммой выбирает машину.
Сейчас артист и его жена находятся в Германии. И там супруга Александра покоряет не только его, в то время пока он страстно болеет, наблюдая за матчами чемпионата мира.
Порошенко пробился на линию Путина
Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных
Китай нашел способ отомстить США
Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина