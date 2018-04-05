Малинин подал в суд на жену

Видимо, терпению известного артиста пришел конец

В жизни популярной в 1990-е гг. певицы наступили непростые времена. Ольге Зарубиной придется выяснять отношения с бывшим мужем Александром Малининым в рамках закона.

Ей предстоит суд. Таким образом, скандал, связанный со звездной некогда парой, принял новый оборот.

"Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства. Но я... всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде", – заявила Ольга.

Она разыскала опытного адвоката, чтобы решить все спорные вопросы с бывшим. И готова подать встречный иск.

Со стороны Малинина о предстоящем судебном заседании никто не говорил. Его жена Эмма сказала, что "пока не хочет обсуждать этот вопрос".

Дочь Ольги и Александра Кира находится за рубежом. Поступала информация об ужасных условиях, в которых она живет.

Несколько лет назад девушка встретилась с отцом на одном из телешоу. Однако это не помогло им "навести мосты".

Отношения Зарубиной и Малинина нельзя было назвать хорошими с самого начала. Но теперь, после того как Ольга впервые пришла на ток-шоу и обвинила Александра в том, что Кира была проблемным подростком, а сейчас не контактирует даже с ней, ситуация накалилась.

Малинина рассказы бывшей явно не порадовали. И вспыхнула настоящая война...