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Малинин подал в суд на жену

Ольга Зарубина и Александр Малинин. Фото: "Утро"
Видимо, терпению известного артиста пришел конец

В жизни популярной в 1990-е гг. певицы наступили непростые времена. Ольге Зарубиной придется выяснять отношения с бывшим мужем Александром Малининым в рамках закона.

Ей предстоит суд. Таким образом, скандал, связанный со звездной некогда парой, принял новый оборот. 

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"Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства. Но я... всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде", – заявила Ольга. 

Она разыскала опытного адвоката, чтобы решить все спорные вопросы с бывшим. И готова подать встречный иск.

Со стороны Малинина о предстоящем судебном заседании никто не говорил. Его жена Эмма сказала, что "пока не хочет обсуждать этот вопрос". 

Дочь Ольги и Александра Кира находится за рубежом. Поступала информация об ужасных условиях, в которых она живет.

Несколько лет назад девушка встретилась с отцом на одном из телешоу. Однако это не помогло им "навести мосты".

Отношения Зарубиной и Малинина нельзя было назвать хорошими с самого начала. Но теперь, после того как Ольга впервые пришла на ток-шоу и обвинила Александра в том, что Кира была проблемным подростком, а сейчас не контактирует даже с ней, ситуация накалилась.

Малинина рассказы бывшей явно не порадовали. И вспыхнула настоящая война...  

Полина ДОРОЖКИНА
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