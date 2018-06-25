Лобода обдирает публику

Став мамой во второй раз, артистка подняла планку

Теперь фанатам придется отдать последнее, чтобы побывать на ее концерте. После родов Светлана требует за свои выступления больших гонораров.

Итак, чтобы пригласить Лободу на корпоратив, нужно выложить кругленькую сумму – €50 тысяч. Но это не все.

Еще потребуется оплатить дорогу, проживание и трансфер для команды из 12 человек, отметила продюсер певицы Нателла Крапивина. "Плюс суточные в размере 200 евро", – добавила она.

В 2017 г. подобное обходилось принимающей стороне "всего" в €25 тысяч. Как видно, это вдвое меньше нынешней суммы.

Однако "ничего удивительного в росте вознаграждения нет", заявил организатор звездных концертов Евгений. По его словам, "так поступают многие – Брежнева, Гагарина..."

Это своеобразная компенсация за "то время, которое можно провести с ребенком", пояснил event-менеджер. При этом "у Лободы вообще отдельная история: летать на заказы ей придется из Америки", отметил он. А поскольку "предложений Светлане поступает уйма, такой ход – некий фильтр, чтобы иметь возможность дольше находиться с дочками", пояснил Евгений.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 24 Июн 2018 в 8:03 PDT

При этом Лобода без устали готовит новые песни и клипы. Последний сингл артистки SuperSta вызвал бурю эмоций у подписчиков соцсетей. В нем она снималась на девятом месяце беременности вместе с еще десятью будущими мамами, по отношению к которым была очень заботлива.

Когда Сетлана была еще в положении, то говорила, что задерживаться в декретном отпуске не думает. И вот через две недели после рождения дочери она уже улетела из Лос-Анджелеса в Москву на церемонию вручения премии "МУЗ-ТВ".

Ухаживать за новорожденной остались ее мать и няня. А Светлана позаботилась о питании малышки, оставив ей запас грудного молока.

То, как выглядела Лобода на мероприятии, вызвало восторг поклонников. И неспроста: короткое черное платье подчеркнуло стройную и подтянутую фигуру артистки.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 16 Июн 2018 в 10:25 PDT



