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Карину Мишулину уличили в обмане

Карина Мишулина. Фото: instagram.com/karinamishulina
В громком деле появился неожиданный поворот

Вот уже год россияне, затаив дыхание, следят за тем, как разворачиваются отношения между семьей Спартака Мишулина и его внебрачным сыном актером Тимуром Еремеевым.

Летом прошлого года Еремеев публично заявил о том, что его отец – Спартак Мишулин, и что его мама поддерживала отношения с известным актером на протяжении 35 лет. Официальная семья Мишулина встретила заявление Еремеева в штыки. Дочь Мишулина, Карина, заявила, что у них есть доказательства его лжи и клеветы и пришла в программу "Новые русские сенсации", чтобы доказать вранье своего предполагаемого брата.

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Анализ ДНК должен был поставить точку в жарком споре – Еремеева признали сыном Спартака Васильевича. Однако это стало лишь эпизодом в войне. Мишулины считают, что генетический анализ был сделан неправильно, поэтому претензии Тимура необоснованны, и вообще, вся эта история – фейк. В качестве доказательства они подчеркивают, что ни в дневниках, ни в воспоминаниях покойного артиста нет ни намека, ни одного упоминания о Тимуре и его матери.

"Порвать тебя готова за то, что ты так растоптал моего отца и сделал больно моей матери", – эмоционально заявила Карина. Однако проверка на детекторе лжи показала, что дочь Мишулина знала о том, что у ее отца с Татьяной Еремеевой был роман. Сама Карина решительно заверила, что колебания полиграфа вызваны ее слишком нервной реакцией на фамилию Еремеева.

По-видимому, нас всех ждет продолжение увлекательной семейной саги.

Валентина МАЙОРОВА
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