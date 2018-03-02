Внебрачный сын Мишулина добился признания

Суд отклонил иск обманутой вдовы актера с требованием защитить его честь

Тушинский суд Москвы в пятницу, 2 марта, встал на защиту интересов актера Тимура Еремеева. В сентябре 2017 года в журнале "Караван историй" было напечатано интервью артиста, в котором он признался, что его отцом является народный артист СССР Спартак Мишулин.

Для вдовы и дочери Мишулина эта новость стала полной неожиданностью. Единокровная сестра Тимура, Карина, и вдова актера, Валентина Константиновна, не поверили ему и потребовали генетической экспертизы. Хотя ДНК-тест доказал, что Еремеев действительно сын Спартака Мишулина, вдова актера подала иск о защите чести и достоинства.

Помимо Еремеева ответчиками по делу выступили издательство "Семь дней" и автор интервью, журналист Виктория Катаева. Интересы Валентины представляла дочь Карина. "Мы опозорены на всю страну! Из моего отца сделали двоеженца и бабника!" – приводит издание "МК" ее слова. Ранее Карина, узнав, что Тимур – на самом деле ее брат, отнеслась к нему более благосклонно и даже познакомила его со своими детьми.

На суде выступил бывший вице-президент Национальной экспертной палаты, юрист Михаил Цивин, хороший знакомый семьи покойного актера. Он рассказал, что не знал ни о каких увлечениях Мишулина. "Он был любящий муж и очень трогательный отец ", – поведал Цивин, однако добавил, что артист много гастролировал и всегда был окружен женщинами-актрисами.

Второй свидетельницей, выступившей на стороне истца, стала модельер Евгения Соловьева, близко знавшая семью Спартака Мишулина.

"Мы общались очень часто, все праздники проводили вместе, снимали в одном поселке дачи... Валентина никогда мне не жаловалась на мужа, я клянусь. Они никогда не ругались. Это семья – эталон отношений. Я никогда не видела мать Тимура Еремеева в кругу Спартака Мишулина", – заявила женщина.

Однако суд решил, что результаты ДНК-теста говорят сами за себя и отклонил требования Валентины Мишулиной. Тимур Еремеев на процессе не был – сейчас он находится на гастролях в Сургуте.



