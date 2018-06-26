Перед смертью Дементьев пережил страшное

Единственный сын поэта и его жена покончили с собой

Дмитрий погиб в 26 лет. Он наложил на себя руки из-за сложных отношений с женой. Это случилось, когда Дементьев-младший отдыхал на Кавказе.

За день до трагедии сын разговаривал с отцом по телефону. Он сказал: "Папа, я тебя жду". А поэт пообещал прилететь на следующий день. Но больше они не увиделись.

"Трудно, невозможно смириться с тем, что любимый сын, хороший, открытый, улыбчивый, добрый парень, вдруг... добровольно уходит из жизни", – несколько лет назад рассказывал поэт. По его словам, "эта боль будет с ним всегда, до последнего дня".

Через несколько лет совершила суицид жена Дмитрия. "Она заболела – у нее уже что-то с психикой было. Прошло довольно долгое время, по-моему, не один год, и она вдруг такое сделала", – отметил тогда Дементьев.

Поэт часто винил себя в этих трагедиях. Он говорил, что, когда сын в 17 лет решил жениться на своей девушке Лене", он сам "почувствовал интуитивно, что не его это девочка". К несчастью, "предчувствия оправдались: людьми они оказались совершенно разными, у них пошел раздрызг, который заходил все дальше", – вспоминал Андрей Дементьев.

Сегодня известного поэта не стало. Он умер в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

Многие известные в нашей стране люди жалеют о такой огромной потере для российской культуры. Один из артистов, не раз исполнявших песни на стихи Андрея Дементьева, назвал его блестящим поэтом, очень милым, добрым и сердечным человеком.

"Память о нем сохранится. Мы грустим, все скорбим, и низко кланяемся его родным и близким", – сказал в интервью "Пятому каналу" Лев Лещенко.

О своем знакомстве с Дементьевым вспомнил и другой певец – Юрий Лоза. "Уходят люди, которые олицетворяли ту эпоху. Люди, создававшие советскую эстраду, создававшие советскую поэзию как таковую", – прокомментировал он РИА ФАН сообщение о смерти поэта.