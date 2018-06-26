Стала известна дата прощания с Андреем Дементьевым

Место, где похоронят поэта, еще не выбрано

Прощание пройдет в пятницу. Об этом рассказала вдова Дементьева Анна Пугач.

"Прощание состоится 29 июня в 11.00 утра в Зале им. Чайковского", – цитирует ее ТАСС.

Поэт ушел из жизни 26 июня. Ему было 89 лет.

Окончательное решение о месте похорон еще не принято. Это может быть либо Москва, либо Тверь, где родился Дементьев.