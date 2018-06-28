Похороны Андрея Дементьева пройдут в Москве

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Отпевание российского поэта Андрея Дементьева, скончавшегося во вторник, пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.
"Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион", – цитирует ее ТАСС.
Вдова отметила, что на семейном совете было принято решение "не ехать в Тверь и похоронить Андрея Дмитриевича в Москве".
Ранее стало известно, что церемония прощания с поэтом пройдет 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского.
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