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Похороны Андрея Дементьева пройдут в Москве

Родственники решили не везти его тело на родину

Отпевание российского поэта Андрея Дементьева, скончавшегося во вторник, пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

"Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион", – цитирует ее ТАСС.

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Вдова отметила, что на семейном совете было принято решение "не ехать в Тверь и похоронить Андрея Дмитриевича в Москве".

Ранее стало известно, что церемония прощания с поэтом пройдет 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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