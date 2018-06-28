Похороны Андрея Дементьева пройдут в Москве

Родственники решили не везти его тело на родину

Отпевание российского поэта Андрея Дементьева, скончавшегося во вторник, пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

"Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион", – цитирует ее ТАСС.

Вдова отметила, что на семейном совете было принято решение "не ехать в Тверь и похоронить Андрея Дмитриевича в Москве".

Ранее стало известно, что церемония прощания с поэтом пройдет 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского.