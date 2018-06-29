На дочь Мишулина напали
На актрису Карину Мишулину напал журналист известного ток-шоу. В попытке получить сенсацию, молодой человек хватал девушку за руки, выкрикивал оскорбления. В результате он получил отпор от ее супруга Ивана Коробова. Об этом рассказал официальный представитель артистки Богдан Бехер.
История произошла 27 июня, возле здания Тушинского суда.
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"Карина Мишулина со своим супругом Иваном Коробовым и адвокатом Валерием Панасюком совещались на парковке суда. Когда начали движение ко входу в здание суда их стала преследовать съемочная группа телевизионного шоу", – рассказал "Утру" Бехер.
"Корреспондент позволил себе использовать такие фразы как: "Почему вы все время врете?", "Вы плохая актриса и все время врете!", "Что, актерского таланта хватает только врать?". Карина пыталась игнорировать навязчивого журналиста, но на самом входе в суд парень перегородил дверной проем и запихивая микрофон чуть ли не в рот актрисе продолжал настаивать на своем. На просьбу отойти в сторону корреспондент, естественно, не реагировал", – отметил представитель Мишулиной.
Мишулина на такое поведение журналиста не реагировала и попыталась уйти на заседание.
"Репортер позволил себе наглость хватать Карину за плечи и руки, тем самым пытаясь ограничить свободу передвижение, после чего за супругу вступился Иван Коробов. Схватив провокатора за горло Иван отвел наглеца в сторону, но никаких ударов не было", – рассказал Бехер.
По его словам, супруг актрисы предупредил корреспондента, что если тот продолжит осаждать нападками Карину, то тот примет более жесткие меры.
"Дальше появился судебный пристав, при появлении которого работник федерального канала стал кричать "Он меня душил". Приставу Иван Коробов объяснил ситуацию (что защищал супругу от назойливого репортера). При этом, судебному приставу журналист заявил, что претензий к обидчику не имеет", – заключил Богдан.
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