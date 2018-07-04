Звезд КВН преследует смерть

Здоровье
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Многие из них пользовались огромным успехом у зрителей. Но реальная жизнь не баловала юмористов. Некоторые из них покинули этот мир, другие пережили страшные потери.
"На том свете уже много людей из КВНа... Слишком много", – посетовал директор театра КВН Сослан Плиев.
Сегодня стало известно о том, что во Владикавказе скончался 33-летний Аслан Алборов – участник команды "Пирамида". О гибели Алборова сообщил Плиев, но причину не назвал. "Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю", – добавил он.
Два года назад горничная нашла в гостиничном номере в Екатеринбурге мертвого капитана команды "Служебный вход" и гендиректора "Уральских пельменей" Алексея Лютикова. Сразу после сообщений о его кончине СМИ писали о его наркотической зависимости, ходили слухи и о том, что его убили, ударив ножом в сердце.
Виктор Толкач из команды КВН Белорусского государственного университета умер в 36 лет. В 2013 г. после тяжелой операции он находился в коме и не вышел из нее.
В 2012 г. в возрасте 42 лет скончался капитан сибирской команды "Дети лейтенанта Шмидта" Григорий Малыгин. Его тело жена нашла в квартире на востоке Москвы. У головы покойного стояла лужа крови. По заключению экспертов, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, артист падал и ударился головой.
В сентябре этого года игрок московской команды "Парапапарам" Сергей Оборин похоронил свою девушку Анну Бажанову. Врачи поставили ей страшный диагноз почти сразу, после того как парень сделал ей предложение руки и сердца. Лечение в Израиле не помогло.
Одна из заметных участниц команды КВН "Парма" Светлана Пермякова пережила потерю матери и трех братьев. Старший из них отравился суррогатным алкоголем, не дожив до 50 лет, Андрей погиб от удара током, когда ему было два года, а Василий скончался в 25 лет от болезни сердца. Смерть детей подорвала здоровье матери. Ее не стало семь лет назад, и Светлана не успела рассказать ей, что ждет ребенка. Но испытания на этом не закончились. Личная жизнь Светланы не сложилась.
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