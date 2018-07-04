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Звезд КВН преследует смерть

Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Весельчаки на сцене, в жизни пережили много трагедий

Многие из них пользовались огромным успехом у зрителей. Но реальная жизнь не баловала юмористов. Некоторые из них покинули этот мир, другие пережили страшные потери.

"На том свете уже много людей из КВНа... Слишком много", – посетовал директор театра КВН Сослан Плиев. 

Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida

Сегодня стало известно о том, что во Владикавказе скончался 33-летний Аслан Алборов – участник команды "Пирамида". О гибели Алборова сообщил Плиев, но причину не назвал. "Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю", – добавил он.

Алексей Лютиков. Кадр youtube.com

Два года назад горничная нашла в гостиничном номере в Екатеринбурге мертвого капитана команды "Служебный вход" и гендиректора "Уральских пельменей" Алексея Лютикова. Сразу после сообщений о его кончине СМИ писали о его наркотической зависимости, ходили слухи и о том, что его убили, ударив ножом в сердце.

Виктор Толкач. Кадр youtube.com

Виктор Толкач из команды КВН Белорусского государственного университета умер в 36 лет. В 2013 г. после тяжелой операции он находился в коме и не вышел из нее.

Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press

В 2012 г. в возрасте 42 лет скончался капитан сибирской команды "Дети лейтенанта Шмидта" Григорий Малыгин. Его тело жена нашла в квартире на востоке Москвы. У головы покойного стояла лужа крови. По заключению экспертов, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, артист падал и ударился головой.

Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56

В сентябре этого года игрок московской команды "Парапапарам" Сергей Оборин похоронил свою девушку Анну Бажанову. Врачи поставили ей страшный диагноз почти сразу, после того как парень сделал ей предложение руки и сердца. Лечение в Израиле не помогло. 

Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org

Одна из заметных участниц команды КВН "Парма" Светлана Пермякова пережила потерю матери и трех братьев. Старший из них отравился суррогатным алкоголем, не дожив до 50 лет, Андрей погиб от удара током, когда ему было два года, а Василий скончался в 25 лет от болезни сердца. Смерть детей подорвала здоровье матери. Ее не стало семь лет назад, и Светлана не успела рассказать ей, что ждет ребенка. Но испытания на этом не закончились. Личная жизнь Светланы не сложилась.


Полина ДОРОЖКИНА
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