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Друга бывшей героини "Дома-2" обвинили в убийстве

Полина Лобанова. Фото: instagram.com/pela_lobanova
Коллеги Полины Лобановой по телешоу потребовали справедливости

Они считают, что девушка стала жертвой своего парня, и его нужно наказать. Подруга экс-участницы проекта Татьяна Графова заявила, что она и ее товарищи будут добиваться наказания виновного.

" Я очень удивлена... молодому человеку, который вызвал полицию и "скорую", только когда она с утра уже скончалась. А вечером, когда девочкам было плохо, он даже не позаботился, притащил ее домой к себе только, и все. Очень странно", – отметила она в разговоре с корреспондентом "Пятого канала". По словам Татьяны, девочки, которые были с Полиной "в таком же непонятном состоянии, начинают противоречить: они пишут одно, потом другое, значит, им есть, что скрывать".

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Также Графова разместила в Instagram несколько видео и в них назвала возможные причины смерти Лобановой. Парень, с которым развлекалась в ночном клубе Полина, виновен в случившемся, выразила мнение Татьяна. 

Чтобы полиция не отделалась версией о самоубийстве или передозировке наркотиков, коллеги погибшей в пятницу, 6 июля, напишут заявление в прокуратуру. "Чтобы докопались, и этот мальчик понес наказание... Он не просто свидетель, он дал ей эти таблетки, средства психотропные",  – заключила Графова.

Тело 20-летней экс-участницы "Дома-2" нашли рано утром накануне. Полина Лобанова умерла в ванной приятеля, с которым провела ночь в клубе.

Ведется расследование. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, пот результатам которой будут установлены истинные причины смерти героини телешоу.

Фоторепортаж
Смерть преследует участников "Дома-2"
Оксана Аклепаева. Фото: vk.com Андрей Кадетов. Кадр youtube.com Мария Политова. Фото: vk.com/mpolitova
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk Кристина Калинина. Кадр youtube.com Оксана Корнева. Кадр youtube.com Петр Авсецин. Фото: vk.com
Полина ДОРОЖКИНА
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