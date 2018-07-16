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Билан задумался о создании семьи

Дмитрий Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Артист порассуждал о личной жизни

Он рассказал, что до сих пор не смог для себя разрешить спор, где жить – в мегаполисе или за городом. И признался, что по примеру отца, который "уходил на рыбалку или собирать орехи, облепиху", понял, что близость к природе появляется после создания семьи.

А Дмитрий к этому пока не готов. Кроме того, как минимум лет до 40 лет он не хочет детей. Об этом сам Дмитрий написал на странице в Instagram. "Я не планирую детей! Хотя бы до 40 лет", – сообщил он.

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Билан, по его же словам, не хочет "пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока!" И объяснил такое мнение просто: "Назнался я ранней ответственности за сестренку!"

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Поклонники были удивлены, а некоторые даже разочарованы. Певца даже упрекнули в эгоизме и безответственности.

"Думаешь, а самое главное от себя отталкиваешь", "Обычно так мыслят эгоисты либо люди, боящиеся ответственности", "Сестра и свой ребенок – две совершенно разные эмоции, действия. Главное, потом не пожалейте!" – написали они.

Другие, напротив, поддержали артиста в его решении: "Главное – не изменять себе", "Золотые слова и правдивые, человек не может чувствовать по-другому","Ты мужчина! Так что вообще не стоит переживать по этому поводу", – отметили такие.

Раньше Билан заставил фанатов задуматься. Он сообщил, что нашел вдохновение для творческой жизни. О чем точно идет речь, артист не уточнил, но пообещал, что в скором времени его поклонники услышат и увидят все сами, напоминает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА
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