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Валерия в лифчике взбесила поклонников

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Артистка следит за фигурой и выглядит на зависть некоторым

Такие формы не стыдно показать. Наверное, поэтому певица иногда позволяет себе щеголять в довольно откровенных нарядах. К примеру, вчера Валерия опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором одета в спортивные брюки темно-зеленого цвета и микротоп, по размеру больше похожий на бюстгальтер.

Артистка позирует на берегу, неподалеку от яхт, свободно закинув одну руку на голову и глядя куда-то вдаль. И поместила под фото строки из стихотворения Марины Цветаевой. 

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Большинство фанатов наградили артистку комплиментами. "Классная!", "Красавица!", "Огонь!", "Супер! Обворожительная!", "Клевая!", "Обалденная какая, молодец", "Леди Совершенство", – расхваливали они.   

Но нашлись и те, кому не понравилось увиденное. "Валерия, я вас очень уважаю и простите мне мою дерзость, но явный перебор с фигурой у вас есть, не качайте, вы становитесь женщиной с мужской фигурой!", "После 50 женщине не красиво быть худой, чтобы ребра торчали. Это перебор, раньше было лучше". 

Немало нашлось и таких подписчиков, кто решил, что певица выглядит совершенно истощенной.

 

Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – отдыхают в Швейцарии. Супруг также поместил на своей странице в Instagram фото артистки.

На нем певица лежит на огромном надувном матрасе в форме птиц. "Розовый фламинго. Решил запечатлеть Валерию сегодня в бассейне", – сообщил Пригожин.

Его поклонники также выразили восхищение фигурой Валерии. "Какая прелесть!", "Зайка!", "В прекрасной форме", "Фигура – космос!" – откликнулись они.

При этом были и недовольные. В основном их так же озаботила худоба артистки. "Пора покормить. Стройность – классная штука, но сочность при стройности вообще ням", "Легкая какая", – отметили они и потребовали: "Иосиф, покормите жену!"

Это не первые снимки Валерии, которые вызывают подобную реакцию. Однако, может, на самом деле красоте и молодости певицы просто завидуют, как пишут некоторые фолловеры. 

Не так давно такие уже называли формы артистки слишком "плоскими" и предполагали, что подобная худоба в ее возрасте говорит о какой-то болезни, напоминает EG.RU

Полина ДОРОЖКИНА
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