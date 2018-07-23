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Шнуров встречается с подругой жены

Сергей Шнуров. Фото:instagram.com/shnurovs
Артиста и его давнюю приятельницу сблизили общие переживания

И этими отношениями Сергей вполне доволен. Его новая избранница Ника Белоцерковская на три года старше певца, но это им не помешало.

"Они знают друг друга как облупленные, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения", – рассказали StarHit в окружении знаменитостей.

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Ника рассталась с мужем раньше, чем Сергей с женой, отметили знакомые пары. Ее бывший супруг – олигарх Борис Белоцерковский – давно живет с топ-моделью и журналисткой Полиной Аскери.

Недавно Шнуров и Белоцерковская отправились на отдых – сперва во Францию, где у новой пассии артиста есть собственный особняк, а потом в Италию. И фото оттуда публиковали в соцсетях, сопроводив его говорящей надписью.

ну и что же тут криминального ...

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)

Такой выбор Сергея отрицательно сказался на жизни его бывшей, судачат в светской тусовке. Теперь Матильда может стать нежелательной персоной на вечеринках, где собираются общие друзья.

Накануне артист принял участие в международном забеге "Белые ночи", который прошел в Санкт-Петербурге. Сергей промчался с другими участниками марафона по улицам Северной столицы и сразу сообщил об этом поклонникам в Instagram.

Видео того, как это происходило, выложено в Сети. В ролике Шнуров довольно активно бежит, одетый в спортивные майку и шорты.

По окончании забега певец назвал протяженность дистанции. "Белые ночи". 10 км!" – написал он в соцсети.

Поклонники восхитились физической формой кумира. "Шнуров ну вы жарите, удивили!", "Класс! Сергей, вы чудо", "Круто!"

Другие засомневались: "Да ну... не верю", "Физкульт-привет! 10 километров бегаете? Круто!". "Ну как, добежал? За какое время?", "Интересно, Шнур реально добежал, или так, попозировать?", "Никогда не поверю,чтоб Шнур десятку дал,с его образом жизни! Хотя чудеса случаются".

"Да у него пресс, что половина бегунов позавидуют, он как раз-таки в форме, причем атомной", – объяснили третьи. А четвертые предположили: "Потом выяснится, что бухло и сигареты – муляжи, а Сергей – мастер спорта по легкой атлетике".

А вот фото Шнурова после марафона вызвало и вопросы, и недовольство фолловеров. На нем артист позирует перед камерой с сигаретой.

"Серега, а сига для имиджа? И как дыхалка отработала на такой дистанции?", "Сигарета не соответствует образу бегуна. Зачем было 10 км бежать чтобы потом покурить?!" – возмутились подписчики.

При этом некоторые иронизировали: "Пивка не хватает", "10 км, не вынимая.... сигарету! ЗОЖ 100%", "Сига после пробежки по душе Сережке". А один из фанатов посоветовал: "Бросай курить.дружище!"

Ранее Сергей Шнуров назвал причины, по которым россияне не всегда доживают до пенсионного возраста. Граждане употребляют слишком много спиртного, что негативно отражается на продолжительности их жизни, заявил он и призвал поклонников отказаться от алкоголя, напоминает EG.RU.

А вот теперь, по-видимому, лидер группы "Ленинград" дал понять, как сохранить хорошее самочувствие и бодрость духа. Только вот сигарету в зубах у "пропагандиста здорового образа жизни" вряд ли стоило показывать...

Полина ДОРОЖКИНА
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