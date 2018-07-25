Раскрыта причина смерти звезды популярного сериала

Александру Исакову слишком поздно поставили диагноз

Друг и коллега актера Роман Печерский обвинил в его гибели медиков. Те долго не могли установить болезнь, из-за чего произошла трагедия, заявил он и выразил соболезнования близким и друзьям умершего.

"Три недели пролежать в больнице, чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз, и только после отека легких выявить причину – двухсторонняя пневмония," – написал он в Facebook.

Еще 22 июля Александр Исаков, по словам друга, неплохо себя чувствовал, общался с друзьями и родными. А уже на утро следующего дня его не стало.

"Сердце уже не справилось! Один вопрос врачам: дипломы куплены?!" – возмутился Печерский.

Не ожидала услышать такое печальное известие и Тамара Семина – народная артистка РСФСР, играющая в том же театре, что и Алекандр Исаков.

"Мои сожаления. От пневмонии, что такое… Вообще фантастика", – сказала она корреспонденту "Пятого канала".

Актер театра и кино Александр Исаков умер в 39 лет. Причина смерти – осложнения после перенесенной пневмонии.

С 2004 г. Исаков играл в Государственном театре киноактера. Он участвовал в постановках спектаклей "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

Он "оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал", сказано в сообщении театра о его смерти.

Россиянам он известен как успешный киноактером. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".