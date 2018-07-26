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В столице попрощались со звездой сериала "Счастливы вместе"

Александр Исаков умер от перенесенной на ногах болезни

В четверг, 26 июля, в Москве прошло прощание с российским актером Александром Исаковым, скончавшимся 23 июля в возрасте 39 лет. По предварительной информации, артист умер из-за осложнений, появившихся после двусторонней пневмонии.

В то время как одни друзья артиста обвиняют врачей в преждевременной смерти Исакова, другие считают, что тот сам ускорил свою кончину, отказываясь с пневмонией ложиться в больницу.

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Инна Выходцева, коллега Александра по театру, рассказала "РЕН ТВ", что накануне смерти Александр плохо почувствовал себя, его увезли в больницу, спасти его не удалось.

Исаков служил в московском Государственном театре киноактера в течение 15 лет. С 2004 г. он был занят в самых популярных постановках театра.

Он снимался в таких популярных сериалах, как "Счастливы вместе", "Холостяки", "Дежурный ангел", "Атлантида", и других.

Валентина МАЙОРОВА
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