Стали известны подробности о здоровье Кобзона

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Пресс-секретарь Иосифа Давыдовича Варвара Виноградова немного успокоила всех его поклонников. По ее словам, состояние певца не вызывает опасений.
"Нет никаких изменений в худшую сторону", – заявила помощница РИА "Новости".
Да и сведения о том, что в настоящее время Кобзон находится в реанимации, также неверны, добавила она. Артист проходит плановое лечение.
Ранее поступила информация о госпитализации Кобзона. Источник говорил, что состояние певца стабильно тяжелое.
Позже пошли слухи, что артист находится в коме, а его состояние резко ухудшилось. Это опровергла его сестра. "С Иосифом Давыдовичем все хорошо", – заявила она.
До этого стало известно, что тяжелобольного Кобзона поместили в реанимацию.
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