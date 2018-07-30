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Стали известны подробности о здоровье Кобзона

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look
О переменах в состоянии артиста рассказала его помощница

Пресс-секретарь Иосифа Давыдовича Варвара Виноградова немного успокоила всех его поклонников. По ее словам, состояние певца не вызывает опасений.

"Нет никаких изменений в худшую сторону", – заявила помощница РИА "Новости"

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Да и сведения о том, что в настоящее время Кобзон находится в реанимации, также неверны, добавила она. Артист проходит плановое лечение. 

Ранее поступила информация о госпитализации Кобзона. Источник говорил, что состояние певца стабильно тяжелое.

Позже пошли слухи, что артист находится в коме, а его состояние резко ухудшилось. Это опровергла его сестра. "С Иосифом Давыдовичем все хорошо", – заявила она.

До этого стало известно, что тяжелобольного Кобзона поместили в реанимацию.

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Полина ДОРОЖКИНА
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