Стали известны подробности о здоровье Кобзона

О переменах в состоянии артиста рассказала его помощница

Пресс-секретарь Иосифа Давыдовича Варвара Виноградова немного успокоила всех его поклонников. По ее словам, состояние певца не вызывает опасений.

"Нет никаких изменений в худшую сторону", – заявила помощница РИА "Новости".

Да и сведения о том, что в настоящее время Кобзон находится в реанимации, также неверны, добавила она. Артист проходит плановое лечение.



Ранее поступила информация о госпитализации Кобзона. Источник говорил, что состояние певца стабильно тяжелое.

Позже пошли слухи, что артист находится в коме, а его состояние резко ухудшилось. Это опровергла его сестра. "С Иосифом Давыдовичем все хорошо", – заявила она.

До этого стало известно, что тяжелобольного Кобзона поместили в реанимацию.