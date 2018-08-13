Раскрыта новая версия убийства Листьева

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Этим человеком не мог быть Борис Березовский, заявил главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Тем самым он опроверг слова бывшего соведущего программы "Взгляд" Дмитрия Захарова.
"Если Листьев сказал бы: "Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы", то Березовский сказал бы: "Ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь". Что его стрелять-то? Выгнать, и дело с концом", – пояснил он.
Сам олигарх, по словам Доренко, считал заказчиком убийства Листьева главу службы безопасности президента РФ Александра Коржакова. Однако Доренко назвал это ошибкой. "Это неправда, этого не может быть", – отметил он.
При этом у главреда радиостанции "Говорит Москва" есть своя версия по делу об убийстве Владислава Листьева. Заказать ликвидацию популярного телеведущего мог не ключевой деятель телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира, заявил Доренко.
"Какие-нибудь пацаны... просто сказали: "Нам эту тему закрыли, какой-то Листьев, давайте чпокнем и все". Это какая-то двойка, криминальная шушера", – добавил он.
И поэтому преступление до сих пор не раскрыто. "Потому что это сыграл кто-то совсем мелкий", – подчеркнул главред.
Ранее слова о том, что убийство Владислава Листьева заказал Борис Березовский, опроверг соведущий "Взгляда" Александр Политковский. Он сказал, что нет никаких доказательств причастности олигарха к преступлению.
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