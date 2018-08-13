Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыта новая версия убийства Листьева

Владислав Листьев. Фото Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/
Сергей Доренко прокомментировал сообщение о заказчике преступления

Этим человеком не мог быть Борис Березовский, заявил главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Тем самым он опроверг слова бывшего соведущего программы "Взгляд" Дмитрия Захарова.

"Если Листьев сказал бы: "Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы", то Березовский сказал бы: "Ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь". Что его стрелять-то? Выгнать, и дело с концом", – пояснил он. 

По теме

Сам олигарх, по словам Доренко, считал заказчиком убийства Листьева главу службы безопасности президента РФ Александра Коржакова. Однако Доренко назвал это ошибкой. "Это неправда, этого не может быть", – отметил он.

При этом у главреда радиостанции "Говорит Москва" есть своя версия по делу об убийстве Владислава Листьева. Заказать ликвидацию популярного телеведущего мог не ключевой деятель телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира, заявил Доренко.

"Какие-нибудь пацаны... просто сказали: "Нам эту тему закрыли, какой-то Листьев, давайте чпокнем и все". Это какая-то двойка, криминальная шушера", – добавил он.

И поэтому преступление до сих пор не раскрыто. "Потому что это сыграл кто-то совсем мелкий", – подчеркнул главред.

Ранее слова о том, что убийство Владислава Листьева заказал Борис Березовский, опроверг соведущий "Взгляда" Александр Политковский. Он сказал, что нет никаких доказательств причастности олигарха к преступлению.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Доллар максимально подорожает в ноябре

Сейчас причин для роста нет, но и сдавать отвоеванные позиции американская валюта не собирается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей