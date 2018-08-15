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Точную причину смерти звезды "Каменской" скрыли

Народный артист Белоруссии скончался в возрасте 72 лет

Однако почему Николай Кириченко ушел из жизни, пока не известно. Актер долго и тяжело болел, рассказал Иосиф Турко, заместитель руководителя театра имени Янки Купалы.

Похоронят актера в четверг, 16 августа, на Восточном кладбище в Минске. В тот же день в 13:00 пройдет гражданская панихида, сообщили РИА ФАН в театре.

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Кириченко знают по ролям в фильмах и телесериалах "Каменская", "В августе 44-го", "Доктор Смерть", "Анастасия Слуцкая", а также "Охота на гауляйтера". На театральной сцене он воплотил почти 20 образов.

Полина ДОРОЖКИНА
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