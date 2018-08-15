Пугачева отдала сына

Примадонна и на отдыхе без устали занимается развитием младших детей

Два часа назад на странице артистки в соцсети появилось новое видео. На нем Алла Борисовна и ее сынок Гарри стоят у рояля, за которым сидит известный прибалтийский композитор.

При этом Раймонд Паулс виртуозно играет какую-то из своих мелодий, а Пугачева с наследником слушают. Чуть позже к ним присоединяется муж Примадонны Максим Галкин.

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В то время как папа пританцовывает в такт музыке, мальчик тянется рукой к клавишам. Но скоро сам оказывается за инструментом.

Играет Гарри без стеснения. Его пальчики проворно бегают и стучат по клавишам.

"Гарик, вдохновившись игрой Маэстро Раймонда Паулса, осваивает рояль", – гордо сообщила Пугачева в Instagram. Видимо, она довольна, что и отдых детям приносит бонусы на будущее.

Подписчиков артистки умилил ролик. Они без устали выражают свое восхищение.

"Какие вы классные!", "Потрясающий Паулс", "Круто!", "Дай бог здравия и счастья!Спасибо, что Вы есть!", "Умнички", "Спустя годы, если Гарик станет великим композитором, скажет что учился у маэстро", "Здорово!", "Какой хорошенький мальчик! Умничка! У гениев рождаются гении", – рассыпались они в комплиментах.

А вчера Примадонна в очередной раз поразила поклонников. Отдыхающую в Прибалтике артистку сняли с менеджером бутика на фоне вешалок с мужскими галстуками. Но не эта обстановка, а одежда певицы вызвала горячие обсуждения в Сети, которые не стихают до сих пор.

На опубликованном в Instagram фото Пугачева красуется в фисташковом брючном костюме в горошек. Поклонники не оценили новый стиль певицы и назвали его пижамой. А растрепанные волосы Аллы Борисовны убедили их в том, что она только что встала с постели.

И похвалы преданных фанатов – "Вот можно же выглядеть стильно и моложаво,не оголяя не совсем молодые части тела!", "Шикарная женщина Алла Пугачева!", "Самый лучший Ваш наряд, Алла Борисовна", "Как здорово, что что Алле стиль поменяли наконец-то", "Потрясающий образ у Аллы", "Во всех нарядах вы хороша", "Как всегда на высоте!" – сменились ворчанием и "шпильками".

"Пижама стильная", "Новая?", "Урраааа, пижамная вечеринка!", "В каком это году?", "Ну если и в трениках выходят в свет, почему бы и пижамку не прихватить заодно?" – язвили недовольные.

#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 14 Авг 2018 в 3:51 PDT

А ведь еще накануне Примадонна вызвала восхищение своим нарядом. На день рождения молодой жены композитора и певца Игоря Николаева Юлии Проскуряковой артистка пришла в джинсиках и черном топе – стильная и молодая, пишет портал "Узнай все!".

Между тем не так давно Алла Борисовна жаловалась на материальное положение. Она заявила, что согласна петь на корпоративах, чтобы "не ходить с протянутой рукой", напоминает URA.RU.