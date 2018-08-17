Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Ани Лорак случилась беда

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Поклонники беспокоятся о душевном состоянии артистки

С певицей что-то произошло, после того как было опубликовано видео, на котором ее муж обнимает другую. Каролина (настоящее имя звезды) избегает прессы и больше не откровенничает в соцсетях.

Ани Лорак молчит. Мало того, певица опубликовала фото, на котором видно, что на ее пальце больше нет обручального кольца – она его сняла.

По теме

Отец артистки попросил не вмешиваться в ее личную жизнь. И добавил, что у дочери и ее мужа все хорошо. А история об изменах Мурата, по его словам, сильно раздута злопыхателями.

С ним согласен и бывший гражданский муж Ани Лорак – украинский продюсер Юрий Фалеса. "Пусть они живут, как хотят. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает", – отметил он. И предположил, что "Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".

Каролина и Мурат Налчаджиоглу познакомились в 2005 г., когда она отдыхала в Турции. Молодой человек работал менеджером отеля и очень понравился певице.

Скоро Мурат переехал к Каролине в Киев, и они сыграли пышную свадьбу. А в 2011-м у супругов родилась дочь Софию.

Хотя слухи об изменах мужа ходили давно, Ани Лорак в интервью всегда говорила, что у них в семье полная гармония. "Мурат – очень любящий и понимающий мужчина. Мне, наверное, очень повезло", – призналась артистка.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"О дебилах и их женах": Воинствующего патриота Украины разоблачили

Простым украинцам зарабатывать на территории "агрессора" нельзя, зато родне власть имущих - пожалуйста

Для доллара установили новый коридор

Отечественной валюте не дадут укрепиться до прежних значений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей