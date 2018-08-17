С Ани Лорак случилась беда

Поклонники беспокоятся о душевном состоянии артистки

С певицей что-то произошло, после того как было опубликовано видео, на котором ее муж обнимает другую. Каролина (настоящее имя звезды) избегает прессы и больше не откровенничает в соцсетях.

Ани Лорак молчит. Мало того, певица опубликовала фото, на котором видно, что на ее пальце больше нет обручального кольца – она его сняла.

Отец артистки попросил не вмешиваться в ее личную жизнь. И добавил, что у дочери и ее мужа все хорошо. А история об изменах Мурата, по его словам, сильно раздута злопыхателями.

С ним согласен и бывший гражданский муж Ани Лорак – украинский продюсер Юрий Фалеса. "Пусть они живут, как хотят. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает", – отметил он. И предположил, что "Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".

Каролина и Мурат Налчаджиоглу познакомились в 2005 г., когда она отдыхала в Турции. Молодой человек работал менеджером отеля и очень понравился певице.

Скоро Мурат переехал к Каролине в Киев, и они сыграли пышную свадьбу. А в 2011-м у супругов родилась дочь Софию.

Хотя слухи об изменах мужа ходили давно, Ани Лорак в интервью всегда говорила, что у них в семье полная гармония. "Мурат – очень любящий и понимающий мужчина. Мне, наверное, очень повезло", – призналась артистка.