Пугачева взбесила известного актера

Звезду фильма "Любовь и голуби" возмутило равнодушие Примадонны

В пятницу, 17 августа, ушел из жизни поэт Николай Зиновьев. Он написал сотни текстов для песен, которые прославили многих российских исполнителей – Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Валерия Леонтьева, Михаила Боярского, Ларису Долину. А они вчера так и не появились на прощании с великим мастером, что рассердило Александра Михайлова.

Знаменитости только прислали венки. Возможно, были очень заняты.



Известный актер возмущен поведением артистов, ему не понятно, почему они так повели себя. "Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! " – заявил Михайлов.

Николай Зиновьев скончался в возрасте 73 лет. С начала 2000-х он тяжело болел, у него был Паркинсон. Последние пять лет поэт не мог даже самостоятельно двигаться.

Для Аллы Пугачевой поэт сочинил текст песни "Паромщик", которая стала добавила Примадонне популярности.

Валерию Леонтьеву приумножил славу написанный Зиновьевым "Казанова", Софии Ротару – "Красная стрела".