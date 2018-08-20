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Пугачева взбесила известного актера

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Звезду фильма "Любовь и голуби" возмутило равнодушие Примадонны

В пятницу, 17 августа, ушел из жизни поэт Николай Зиновьев. Он написал сотни текстов для песен, которые прославили многих российских исполнителей – Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Валерия Леонтьева, Михаила Боярского, Ларису Долину. А они вчера так и не появились на прощании с великим мастером, что рассердило Александра Михайлова.

Знаменитости только прислали венки. Возможно, были очень заняты. 

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Известный актер возмущен поведением артистов, ему не понятно, почему они так повели себя. "Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! " – заявил Михайлов.

Николай Зиновьев скончался в возрасте 73 лет. С начала 2000-х он тяжело болел, у него был   Паркинсон. Последние пять лет поэт не мог даже самостоятельно двигаться.

Для Аллы Пугачевой поэт сочинил текст песни "Паромщик", которая стала добавила Примадонне популярности.

Валерию Леонтьеву приумножил славу написанный Зиновьевым "Казанова",  Софии Ротару – "Красная стрела".

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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