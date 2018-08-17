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Умер главный автор российской эстрады

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Скончался Николай Зиновьев

В возрасте 73 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев. Об этом сообщил его друг, певец Игорь Николаев.

Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу - вспомните его песни!.. Полёт на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова... Вот мои песни на слова Коли: Паромщик Афганский ветер Мастер и Маргарита... Конечно, есть ещё песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного 🙏 #игорьниколаев #николайзиновьев #паромщик

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

За всю свою жизнь Зиновьев сочинил огромное количество песен, не одну сотню. Причем его стихи под музыку композиторов пели многие знаменитые нынче поп-звезды российской эстрады. Например, Валерий Леонтьев исполнил композицию "Полет на дельтаплане", для Ротару он написал "Красную стрелу" и "А музыка звучит".

Самой известной его песней стал "Паромщик", которая принесла премию "Песня года" не кому-нибудь, а приме отечественной музыки Алле Пугачевой. 

Зиновьев успел посотрудничать со многими артистами: Игорем Николаевым, Раймондом Паулсом, Иосифом Кабзоном, Михаилом Боярским, Александром Малининым, Николаем Кораченцовым, Лаймой Вайкуле, Людмилой Гурченко и другими.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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