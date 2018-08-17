Скончался Николай Зиновьев

В возрасте 73 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев. Об этом сообщил его друг, певец Игорь Николаев.

За всю свою жизнь Зиновьев сочинил огромное количество песен, не одну сотню. Причем его стихи под музыку композиторов пели многие знаменитые нынче поп-звезды российской эстрады. Например, Валерий Леонтьев исполнил композицию "Полет на дельтаплане", для Ротару он написал "Красную стрелу" и "А музыка звучит".

Самой известной его песней стал "Паромщик", которая принесла премию "Песня года" не кому-нибудь, а приме отечественной музыки Алле Пугачевой.

Зиновьев успел посотрудничать со многими артистами: Игорем Николаевым, Раймондом Паулсом, Иосифом Кабзоном, Михаилом Боярским, Александром Малининым, Николаем Кораченцовым, Лаймой Вайкуле, Людмилой Гурченко и другими.