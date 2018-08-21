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Меладзе сотрет границу между Россией и Грузией

Валерий Меладзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певец задумался о судьбах народов двух стран

Артист подтвердил, что на самом деле собирается получить гражданство одного из закавказских государств, а проще говоря – своей родины. И Валерий этого не скрывает.

"Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", – заявил певец в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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К тому же никакого морального ущерба с этической стороны этого вопроса Меладзе, по его же словам, не нанесет. Валерий родился и вырос в Грузии, в городе Батуми. Это было время, "когда между Россией и Грузией не существовало границ", напомнил артист.

И добавил, что исторически и по менталитету народы этих двух стран были и остаются близкими. А "возникновение границ поставило нас перед выбором", сказал певец. Вот он и "предпринял действия, чтобы стереть эту границу".

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе хочет получить гражданство Грузии, напоминает "Национальная служба новостей". С такой просьбой он обратился в Министерство юстиции этой страны.

Видимо, он решил воспользоваться тем, что на прошлой неделе в Грузии вступили в действие поправки к закону "О гражданстве", по которым те, кто родился в стране, могут восстановить ее гражданство, утраченное после получения паспорта другого государства.

Таким желающим нужно подать заявление в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.

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Полина ДОРОЖКИНА
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